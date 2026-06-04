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El estremecedor hallazgo que revela cómo intentaron ocultar las huellas del crimen de Agostina Vega

Este producto buscaba degradar la sangre, pero no lo logró por completo, porque fueron encontraron restos del sangrado por los peritos en el cuarto del Barrelier, también en el pasillo y en el living de la vivienda.

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El estremecedor detalle con el que trataron de ocultar los restos de sangre de Agostina Vega. (Foto: A24)

El estremecedor detalle con el que trataron de ocultar los restos de sangre de Agostina Vega. (Foto: A24)

Los detalles del allanamiento a la casa de Claudio Barrelier, por el femicidio de Agostina Vega, continúan arrojando datos estremecedores. Se hallaron restos de agua oxigenada, que fue utilizada para borrar datos del crimen e intentar degradar la sangre de la menor en la casa donde fue asesinada, según informó A24.

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Si bien este producto buscaba borrar los restos de sangre, no lo logró por completo ya que peritos obtuvieron esos registros en el cuarto del Barrelier, también en el pasillo y en el living de la vivienda en donde la menor perdió la vida.

En primera instancia, los investigadores no habían notado el uso del producto para limpiar la escena del crimen. Según comentó el perito especializado Daniel Salcedo en A24, el agua oxigenada pudo haber sido utilizada porque “rompe las moléculas y es difícil detectar para el luminol porque destruye la cadena genética”.

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El lugar tuvo que ser muy bien limpiado por Barrelier para engañar el primer allanamiento realizado el miércoles pasado, aunque aun así pudieron encontrar restos de sangre los peritos que trabajaron en el lugar. “El luminol va a dar con las manchas y permite identificar el perfil genético” agregó el criminólogo.

Hay dos lugares, uno el lugar del hallazgo y otro la escena del crimen, que si se toma la casa de Barrelier como el escenario de los hechos principales, el especialista detalló que se “necesitan una gran cantidad de reactivos para dar con el mapa del asesinato”.

El allanamiento al Ford Ka

También hay restos hemáticos en el asiento trasero y el baúl del Ford Ka en donde Barrelier trasladó al resto de Agostina Vega. Esto se determinó luego de un allanamiento realizado por la Policía Científica.

El martes por la tarde, el hijo de Soledad llevó el auto a un lavadero artesanal. Ese lugar fue allanado por la policía de Córdoba la semana pasada. A su vez se realizó otro operativo en busca de rastros y se secuestraron elementos de lavado.

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