El estremecedor hallazgo que revela cómo intentaron ocultar las huellas del crimen de Agostina Vega

El lugar tuvo que ser muy bien limpiado por Barrelier para engañar el primer allanamiento realizado el miércoles pasado, aunque aun así pudieron encontrar restos de sangre los peritos que trabajaron en el lugar. “El luminol va a dar con las manchas y permite identificar el perfil genético” agregó el criminólogo.

Hay dos lugares, uno el lugar del hallazgo y otro la escena del crimen, que si se toma la casa de Barrelier como el escenario de los hechos principales, el especialista detalló que se “necesitan una gran cantidad de reactivos para dar con el mapa del asesinato”.

El allanamiento al Ford Ka

También hay restos hemáticos en el asiento trasero y el baúl del Ford Ka en donde Barrelier trasladó al resto de Agostina Vega. Esto se determinó luego de un allanamiento realizado por la Policía Científica.

El martes por la tarde, el hijo de Soledad llevó el auto a un lavadero artesanal. Ese lugar fue allanado por la policía de Córdoba la semana pasada. A su vez se realizó otro operativo en busca de rastros y se secuestraron elementos de lavado.