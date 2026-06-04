La polémica decisión que tomó la Justicia con la jueza filmada besando a un preso condenado a perpetua

La situación judicial de Suárez había comenzado a modificarse el año pasado, cuando fue sobreseída en la causa penal iniciada por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación se había originado a partir de las visitas que realizó a Cristian "Mai" Bustos, a quien había condenado por homicidio.

El caso tomó notoriedad pública luego de que se difundiera un video en el que se observaba a la jueza junto al detenido. Sin embargo, la acusación penal no estuvo relacionada con ese episodio. La imputación se basó en que habría faltado a una audiencia que debía presidir y en que habría falseado información sobre su estado de salud para concretar una visita al interno.

Según sostuvo Suárez durante la investigación, los encuentros tenían como objetivo reunir material para escribir un libro sobre la vida de Bustos.

El sobreseimiento dispuesto por el juez Marcelo Nieto Di Biase resultó un elemento clave en el reclamo de restitución. El magistrado concluyó que no existía delito y archivó el expediente antes de que llegara a juicio.

Las imágenes de las cámaras de seguridad

Los testimonios incorporados al sumario reconstruyeron los encuentros que la ex jueza mantuvo con el detenido en la Unidad Penitenciaria.

El jefe de turno que la recibió el 29 de diciembre de 2021 declaró que Suárez se reunió con Bustos en el sector de aulas. Según relató, las cámaras registraron un saludo que calificó como "no habitual". Afirmó que ambos se tomaron de la cintura, se dieron un beso en la mejilla y luego se sentaron en el suelo detrás de un escritorio. También aseguró haber observado abrazos, caricias y la toma de fotografías.

Por su parte, un subcomisario que estaba a cargo de los internos explicó que tenía conocimiento de que Suárez realizaría una entrevista para un libro y que por ese motivo le facilitó un espacio para trabajar. Sin embargo, aseguró que posteriormente recibió un informe sobre conductas que consideró inapropiadas y resolvió elevar la situación a las autoridades penitenciarias.

Al día siguiente, el mismo subcomisario volvió a recibir a Suárez cuando se presentó con facturas para el detenido. Según su testimonio, le advirtió que existía un informe por lo ocurrido durante la visita anterior y que las imágenes habían quedado registradas. También le indicó que, si el objetivo era avanzar con el libro, sus encuentros debían limitarse exclusivamente a esa tarea. La entonces jueza negó los hechos y sostuvo que el preso le había tomado aprecio.

Antecedentes

Más de una década atrás enfrentó un jury impulsado por el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quien la acusó públicamente de favorecer una supuesta "puerta giratoria" mediante la liberación de delincuentes.

En 2013, el jurado de enjuiciamiento resolvió removerla por mal desempeño. Sin embargo, la magistrada apeló la medida y continuó litigando hasta que, en 2015, obtuvo un fallo favorable que declaró irregularidades en el proceso y le permitió regresar a sus funciones.

Con la resolución conocida esta semana, Suárez volvió a revertir una decisión que la había apartado de la Justicia y recuperó nuevamente su lugar dentro del Poder Judicial de Chubut.