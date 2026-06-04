Uno por uno, quiénes son las personas bajo la lupa en el entorno de Claudio Barrelier

Los investigadores intentan entender por qué, durante las primeras horas de la búsqueda, orientó sus sospechas hacia Franco, un joven de 18 años, y no hacia Barrelier. Según trascendió, Melisa sostuvo inicialmente que Agostina podía encontrarse con ese muchacho, mientras que algunas amigas de la adolescente aseguraron haber escuchado que la joven planeaba reunirse con Claudio Barrelier.

mama-agostina La madre de Agostina y las dudas sobre sus primeras declaraciones. (Foto: archivo).

Según indicó Javier Díaz en A24, fuentes vinculadas a la investigación remarcan que no existe evidencia que indique que la mujer hubiera entregado a su hija o que supiera que corría peligro. No obstante, buscan determinar si el temor que le tenía a Barrelier, con quien habría mantenido una relación atravesada por episodios de violencia de género, pudo haber influido en sus primeras declaraciones.

De acuerdo con distintos testimonios, Barrelier ejercía conductas de control y manipulación sobre varias mujeres de su entorno, entre ellas Melisa.

Marianela, la mujer que convivía con Barrelier

Otra de las personas bajo análisis es Marianela, dueña de la vivienda de barrio Cofico donde Agostina fue captada por una cámara de seguridad ingresando junto al acusado.

La principal pregunta de los investigadores es cómo pudo no advertir movimientos extraños dentro de la casa durante las horas críticas de la desaparición.

Según develó Javier Díaz, cuando la Policía llegó por primera vez al domicilio, el lunes por la tarde, fue ella quien permitió el ingreso de los efectivos para hacer una inspección ocular. En ese momento, Barrelier estaba libre y no había orden de allanamiento, por lo que la mujer dejó entrar a la policía por voluntad propia. Esa fue la primera vez que las fuerzas de seguridad pusieron el foco en la casa de Barrelier, que fue allanada recién el miércoles.

Más tarde, cuando se obtuvo el video que mostraba a Agostina entrando a la propiedad, Marianela reconoció que la joven registrada no era la hija de Barrelier, como él había intentado sostener inicialmente.

Los pesquisas intentan establecer si efectivamente desconocía lo que ocurría dentro de la vivienda o si pudo haber advertido alguna situación relevante que no comunicó.

Soledad Andreani y el Ford Ka negro

La situación de Soledad Andreani también es observada por los investigadores debido a la utilización de un Ford Ka negro que aparece mencionado en distintas líneas de la causa.

Según su propio relato, Barrelier le pidió insistentemente el vehículo durante los días previos al hallazgo del cuerpo. La mujer aseguró que finalmente se lo prestó y que el auto le fue devuelto con signos llamativos de suciedad y tierra.

soledad-andreani-le-presto-el-ford-ka-donde-traslado-el-cuerpo-de-agostina-foto-eldoce-LA5MMVBN35FORKI5L3ZWMWMHFI Soledad Andreani, la mujer que le prestó el auto a Barrelier y quedó bajo investigación. (Foto: archivo).

Posteriormente, el vehículo fue lavado por fuera. Andreani declaró ante la Justicia y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el acusado hubiera utilizado el automóvil para cometer algún hecho relacionado con el crimen.

El padre de Agostina junto a sus abogados pidieron su imputación porque además del préstamo del auto y de su posterior lavado, señalaron que Andreani estuvo presente en un careo que Gabriel Vega le hizo a Barrelier el lunes, donde ella colaboró en el relato que el acusado intentaba instaurar.

La pareja que vivía en la planta alta

Ludmila y Matías, una pareja amiga de Barrelier que residía en la parte superior de la propiedad, también son objeto de averiguaciones. La Justicia intenta determinar qué vieron o escucharon durante la madrugada en la que se habría producido el crimen. Los investigadores consideran relevante que una de estas personas fue registrada ingresando al domicilio media hora después de la llegada de Barrelier junto a Agostina.

Otra de las hipótesis que se evalúan es si alguno de los ocupantes participó en tareas de limpieza posteriores dentro de la propiedad. Según revelaron en A24, Ludmila se dedicaría a tareas de limpieza y Barreliere justamente habría realizado un intensa limpieza en la zona del garaje.

Por el momento no existen pruebas concluyentes que vinculen a la pareja directamente con el asesinato, pero la fiscalía busca determinar si fueron testigos de hechos relevantes o si tuvieron alguna participación posterior.

El amigo que estuvo en la casa el domingo

También declaró un amigo de Barrelier y Melisa Heredia, quien anoche dio una entrevista en exclusiva a A24. Allí y en su declaración ante la Justicia aseguró haber llegado al domicilio alrededor de las 11 de la mañana del domingo, varias horas después del momento en que se cree que ocurrió el crimen. El hombre se encontraba viviendo en la casa de Barrelier hace 20 días.

Según contó, permaneció allí hasta aproximadamente las 15 y luego colaboró en la búsqueda de Agostina cuando la familia comenzó a preocuparse por su desaparición.

A24 captura testigo El amigo de Barrelier y de Melisa Heredia estuvo en la casa cuando Agostina ya era buscada. (Foto: A24).

Los investigadores sometieron su relato a una extensa verificación y, hasta el momento, gran parte de sus dichos habría sido corroborada. Sin embargo, continúa siendo una persona de interés porque estuvo dentro de la vivienda donde, según la hipótesis fiscal, la adolescente ya habría sido asesinada.

Mientras la causa avanza, la fiscalía intenta determinar si alguna de estas personas tuvo participación en el hecho, colaboró para encubrirlo o simplemente fue testigo de situaciones que todavía no fueron completamente esclarecidas. Por ahora, todas las miradas siguen puestas sobre Claudio Barrelier, aunque el círculo que lo rodeaba continúa bajo análisis judicial.