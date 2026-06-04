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La dura revelación que hizo la abuela de Agostina Vega en el programa de Mariana Fabbiani

En una nota con DDM, Elizabeth Heredia sorprendió con sus declaraciones sobre el crimen de su nieta, Agostina Vega.

4 jun 2026, 16:58
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abuela agostina
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El dolor por el crimen de Agostina Vega sigue golpeando con fuerza a toda su familia. En una entrevista con DDM (América TV), Elizabeth Heredia, la abuela de la joven, habló sobre el difícil momento que atraviesan sus seres queridos y reveló cómo esta tragedia afectó profundamente la salud física y emocional de cada uno de ellos.

La mujer contó que su esposo, Miguel, tuvo que someterse a un chequeo médico a raíz del estrés que le generó la situación, especialmente por sus antecedentes cardíacos. Además, explicó que su hija, madre de Agostina, continúa internada debido al fuerte impacto psicológico que le provocó la pérdida de su hija. Según detalló, únicamente abandonó la clínica para poder asistir al sepelio. “Ella no está bien. O sea, ella clínicamente está bien, pero psicológicamente está muy mal”, expresó con angustia.

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El estremecedor hallazgo que revela cómo intentaron ocultar las huellas del crimen de Agostina Vega

El estremecedor detalle con el que trataron de ocultar los restos de sangre de Agostina Vega. (Foto: A24)

Durante la conversación, Elizabeth también salió al cruce de las versiones que circularon en algunos medios y rechazó categóricamente la hipótesis de un supuesto "ajuste de cuentas". La abuela defendió a su hija y sostuvo que tanto ella como Agostina fueron víctimas de una situación de extrema violencia. Al mismo tiempo, cuestionó el tratamiento que parte de la opinión pública le dio al caso. “Es una carnicería lo que están haciendo con ella... Mi hija y mi nieta eran víctimas. Siempre fueron víctimas y en vez de mirar al asesino, a la persona que le quitó la vida a mi nieta, están juzgándola todo el tiempo”, manifestó.

En otro tramo de su relato, Elizabeth explicó cómo comenzaron a surgir las primeras sospechas sobre Barrelier. Según recordó, fue recién el domingo por la tarde, cuando un remisero aportó información sobre el lugar en el que había dejado a Agostina y describió a la persona que la acompañaba. A partir de ese momento, la familia empezó a reconstruir los últimos movimientos de la joven y descubrió una situación que todavía les resulta imposible de comprender.

Con evidente conmoción, la mujer contó que el acusado mantenía contacto con la familia y aparentaba desconocer el paradero de Agostina mientras el crimen ya se estaba produciendo. “Ella le escribió para preguntarle si mi nieta se había contactado de alguna forma con él... y él siempre dijo que no. Le dijo que no mientras la estaba matando a mi nieta, recordó.

Finalmente, Elizabeth señaló que Barrelier era una persona de absoluta confianza dentro del círculo cercano, motivo por el cual nunca imaginaron que pudiera estar involucrado en la desaparición. También expresó su dolor por la respuesta que recibieron cuando intentaron denunciar el hecho y aseguró que las autoridades no actuaron con la rapidez necesaria. “Porque a ella no la escucharon. No, porque no le dieron bola. Ella cuando fue a denunciar no le dieron pelota, o sea, en ese primer momento no le dieron bola”, concluyó.

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¿Qué dijo Georgina Barbarossa sobre el crimen de Agostina Vega?

El femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años hallada descuartizada en un descampado de Córdoba, generó una fuerte reacción en vivo de Georgina Barbarossa en su programa de Telefe. La conductora se quebró emocionalmente y expresó: "Estamos todos con una angustia y con una tristeza enorme". También remarcó una cifra alarmante: "Matan una mujer cada 44 horas en este país y este es uno de los casos que nos enteramos".

El periodista Paulo Kablan aportó detalles judiciales y advirtió que podrían sumarse más imputados al principal acusado, Claudio Barrelier, ya que el fiscal considera sospechoso que otras personas en la vivienda no hayan notado nada. Según los peritos, el asesinato, el desmembramiento y el traslado del cuerpo ocurrieron dentro de la misma casa.

Barbarossa también apuntó contra la Policía por no tomar la denuncia de la madre la noche de la desaparición y por realizar un allanamiento deficiente: "Ni siquiera fueron arriba, ni siquiera chequearon, ni vieron que había manchas o huellas digitales". Cerró con un mensaje contundente dirigido a jueces, fiscales y funcionarios: "Siempre las perjudicadas somos las mujeres. De una u otra manera, no se dan cuenta de que nos están matando".

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