La dura revelación que hizo la abuela de Agostina Vega en el programa de Mariana Fabbiani

Con evidente conmoción, la mujer contó que el acusado mantenía contacto con la familia y aparentaba desconocer el paradero de Agostina mientras el crimen ya se estaba produciendo. “Ella le escribió para preguntarle si mi nieta se había contactado de alguna forma con él... y él siempre dijo que no. Le dijo que no mientras la estaba matando a mi nieta”, recordó.

Finalmente, Elizabeth señaló que Barrelier era una persona de absoluta confianza dentro del círculo cercano, motivo por el cual nunca imaginaron que pudiera estar involucrado en la desaparición. También expresó su dolor por la respuesta que recibieron cuando intentaron denunciar el hecho y aseguró que las autoridades no actuaron con la rapidez necesaria. “Porque a ella no la escucharon. No, porque no le dieron bola. Ella cuando fue a denunciar no le dieron pelota, o sea, en ese primer momento no le dieron bola”, concluyó.

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¿Qué dijo Georgina Barbarossa sobre el crimen de Agostina Vega?

El femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años hallada descuartizada en un descampado de Córdoba, generó una fuerte reacción en vivo de Georgina Barbarossa en su programa de Telefe. La conductora se quebró emocionalmente y expresó: "Estamos todos con una angustia y con una tristeza enorme". También remarcó una cifra alarmante: "Matan una mujer cada 44 horas en este país y este es uno de los casos que nos enteramos".

El periodista Paulo Kablan aportó detalles judiciales y advirtió que podrían sumarse más imputados al principal acusado, Claudio Barrelier, ya que el fiscal considera sospechoso que otras personas en la vivienda no hayan notado nada. Según los peritos, el asesinato, el desmembramiento y el traslado del cuerpo ocurrieron dentro de la misma casa.

Barbarossa también apuntó contra la Policía por no tomar la denuncia de la madre la noche de la desaparición y por realizar un allanamiento deficiente: "Ni siquiera fueron arriba, ni siquiera chequearon, ni vieron que había manchas o huellas digitales". Cerró con un mensaje contundente dirigido a jueces, fiscales y funcionarios: "Siempre las perjudicadas somos las mujeres. De una u otra manera, no se dan cuenta de que nos están matando".