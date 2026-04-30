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Afirman que Brenda Gandini estuvo con un famoso actor uruguayo, en medio de su crisis con Gonzalo Heredia

Se conoció un dato explosivo sobre la vida amorosa de Brenda Gandini, en plena crisis con Gonzalo Heredia. ¿Hay un tercero en discordia?

30 abr 2026, 12:02
Afirman que Brenda Gandini estuvo con un famoso actor uruguayo
Afirman que Brenda Gandini estuvo con un famoso actor uruguayo

Afirman que Brenda Gandini estuvo con un famoso actor uruguayo

La relación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia habría llegado a su fin luego de 16 años juntos y dos hijos en común. La noticia comenzó a circular con fuerza en las últimas horas y fue en el programa La mañana con Moria (El Trece) donde se dieron a conocer detalles que profundizan la versión de una separación que, hasta ahora, se manejaba con bajo perfil.

Fue el periodista Gustavo Méndez quien aportó información clave sobre el vínculo, al revelar que la pareja atravesó momentos difíciles en el último tiempo. “El año pasado tuvieron una gran crisis y Brenda se fue a España. Me cuentan que allí habría estado con un famoso actor uruguayo, aseguró, dejando entrever que la distancia habría influido en el desgaste de la relación. Sus declaraciones generaron sorpresa en el estudio y abrieron paso a especulaciones sobre la identidad del supuesto tercero en discordia.

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En ese contexto, las preguntas no tardaron en llegar. “¿Es joven? ¿Es galán?”, consultó Naza Di Serio, mientras que Moria Casán sumó: “¿Estuvo en muchas series? Actuaba de uno que se llamaba ‘Diosito’?”. Aunque Méndez evitó confirmar nombres directamente, cuando se mencionó a Nicolás Furtado, el panelista reaccionó afirmativamente. “Es fachero, es mega galán y habrían estado juntos”, sostuvo, reforzando la versión.

Más allá de este episodio puntual, el periodista remarcó que la pareja venía atravesando varias crisis a lo largo de los años. “Se aman tremendamente, son buenas personas y una gran pareja, pero después de 16 años se dio el desgaste. Él busca un perfil distinto, está más intelectual y no sale tanto, mientras que ella está en su prime, laburando a full con muchas marcas”, explicó, marcando diferencias en el presente de cada uno.

Las señales del distanciamiento ya venían siendo advertidas por los medios, especialmente cuando Heredia comenzó a asistir solo a distintos eventos. “Llamó la atención porque ellos siempre se movieron juntos”, señalaron, evidenciando un cambio en la dinámica habitual de la pareja.

Sin embargo, en medio de los rumores, hubo un gesto reciente que llamó la atención: ambos compartieron una salida hace pocos días al asistir al musical de Elena Roger. En las imágenes se los pudo ver cercanos, abrazados y con gestos de complicidad. Además, tras la función, participaron de una cena junto a otras figuras del ambiente, como Mey Scapola y Agustín Sullivan, lo que suma incertidumbre sobre el verdadero estado del vínculo.

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¿Cuál fue el motivo por el cual se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini?

La ruptura entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini no habría sido repentina, sino el resultado de un proceso que se fue gestando con el paso del tiempo. Según trascendió en distintos programas del espectáculo, la pareja venía atravesando dificultades que intentaron resolver puertas adentro, sin éxito.

“Hubo una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor”, contó Pepe Ochoa en LAM, dejando en claro que, más allá del cariño que los unía, el desgaste terminó siendo determinante para ponerle punto final a la relación.

Heredia y Gandini (1)

     

 

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