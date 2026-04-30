Afirman que Brenda Gandini estuvo con un famoso actor uruguayo, en medio de su crisis con Gonzalo Heredia

Las señales del distanciamiento ya venían siendo advertidas por los medios, especialmente cuando Heredia comenzó a asistir solo a distintos eventos. “Llamó la atención porque ellos siempre se movieron juntos”, señalaron, evidenciando un cambio en la dinámica habitual de la pareja.

Sin embargo, en medio de los rumores, hubo un gesto reciente que llamó la atención: ambos compartieron una salida hace pocos días al asistir al musical de Elena Roger. En las imágenes se los pudo ver cercanos, abrazados y con gestos de complicidad. Además, tras la función, participaron de una cena junto a otras figuras del ambiente, como Mey Scapola y Agustín Sullivan, lo que suma incertidumbre sobre el verdadero estado del vínculo.

Embed

¿Cuál fue el motivo por el cual se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini?

La ruptura entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini no habría sido repentina, sino el resultado de un proceso que se fue gestando con el paso del tiempo. Según trascendió en distintos programas del espectáculo, la pareja venía atravesando dificultades que intentaron resolver puertas adentro, sin éxito.

“Hubo una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor”, contó Pepe Ochoa en LAM, dejando en claro que, más allá del cariño que los unía, el desgaste terminó siendo determinante para ponerle punto final a la relación.