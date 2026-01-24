Cómo se prepara Nueva York para una histórica tormenta de nieve en medio del temporal que azota a EEUU

La proyección indica 20 a 30 cm de nieve en los cinco distritos. Zonas del norte y oeste y algunos suburbios podrían superar los 30 cm, con picos cercanos a 45 cm en sectores puntuales.

En Long Island, el norte y el oeste tendrían acumulaciones similares a la ciudad, mientras que el sur y el este registrarían 13 a 25 cm, por la influencia de aire más templado cerca de la costa.

se-esperan-nevadas-de-hasta-30-centimetros-foto-apcara-anna-IXDFVZZNIRAZDNNI5TDENFIDV4 Se esperan nevadas de hasta 30 centímetros (Foto: AP)

Qué medidas de emergencia adoptó el gobierno de Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani informó que todas las agencias municipales operan de forma coordinada y que la ciudad está equipada para el temporal. El DSNY desplegará su flota completa de quitanieves a medida que avance la acumulación. Se advirtió sobre condiciones de ventisca y visibilidad muy reducida durante las horas de mayor intensidad.

Para seguir las tareas de limpieza en tiempo real, se recomendó la plataforma PlowNYC. Además, organismos como NYCHA, Parques y el sistema escolar reforzaron equipos y protocolos. La ciudad mantiene activo el Code Blue, con recorridas para ofrecer refugio a personas en situación de calle y política de puertas abiertas en hospitales y centros de atención. Ante emergencias, se solicitó llamar al 311.

Sobre las clases, la decisión de mantener presencialidad o pasar a modalidad remota el lunes se tomará al mediodía del domingo, con dispositivos y plataformas ya preparados.

La gobernadora Kathy Hochul confirmó la activación de la Guardia Nacional para apoyar el operativo y pidió reducir traslados y seguir información oficial.

DLIFD4PFDBAC5ASFR2T2JEYSOM Aviones en Dallas (REUTERS)

Impacto en vuelos y transporte público

Las aerolíneas que operan en JFK y LaGuardia cancelaron preventivamente cientos de vuelos para el domingo y el lunes, y no se descartan más suspensiones según la evolución del clima. El transporte público (MTA) anticipó demoras e interrupciones, especialmente en autobuses y trenes regionales. También podrían verse afectados la recolección de residuos y la entrega de suministros.

Recomendaciones oficiales para la población

Las autoridades recomendaron provisionarse de alimentos no perecederos, agua y medicamentos para al menos dos días, revisar sistemas de calefacción y evitar la exposición al frío extremo, en especial en personas mayores, niños y poblaciones vulnerables.

El Departamento de Salud reforzó líneas de asistencia y refugios. “La cooperación ciudadana será clave para atravesar este evento con el menor impacto posible”, señalaron desde la alcaldía.