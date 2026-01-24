Cómo se prepara Nueva York para una histórica tormenta de nieve en medio del temporal que azota a EEUU
Las autoridades locales activaron el nivel más alto de respuesta, movilizaron a la Guardia Nacional y advirtieron sobre interrupciones en transporte y servicios esenciales.
El Departamento de Sanidad desplegó más de 2.000 empleados y 700 quitanieves para garantizar el despeje de las rutas. (Foto AFP)
La ciudad de Nueva York activó este 24 de enero de 2026 el máximo nivel de emergencia ante la llegada de una tormenta invernal que podría acumular entre 20 y 30 centímetros de nieve en menos de dos días. El fenómeno afectará a los cinco distritos y al área metropolitana, comenzará en la madrugada del domingo 25 y se extenderá hasta la tarde del lunes 26, según los modelos del Servicio Meteorológico Nacional.
Las autoridades advirtieron sobre fuertes impactos en el transporte, los servicios esenciales y la infraestructura urbana. En este contexto, el gobierno municipal y estatal dispuso medidas extraordinarias, entre ellas la declaración de estado de emergencia, la activación de la Guardia Nacional, la extensión de turnos para más de 2.000 empleados del Departamento de Sanidad (DSNY) y cancelaciones preventivas de vuelos en los principales aeropuertos.
La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani recomendaron limitar desplazamientos y abastecerse de suministros básicos durante el temporal. La advertencia meteorológica estará vigente desde las 3.00 del domingo 25 hasta las 18.00 del lunes 26. El inicio de la nevada se prevé para la madrugada del domingo, con intensificación progresiva a lo largo del día.
Cuándo empieza a nevar y cómo será el cronograma
3.00 a 7.00 (domingo): ingreso de nieve desde el oeste, inicialmente ligera, con aumento hacia el amanecer.
7.00 a 14.00: pico de intensidad, con tasas de acumulación de hasta 5 cm por hora en la ciudad.
14.00 a 22.00: transición a aguanieve y lluvia helada en el sur y este; el norte y oeste mantendrán nieve intensa. Posible acumulación de hielo que podría provocar caída de ramas y árboles.
22.00 (domingo) a 7.00 (lunes): regreso de la nieve en toda el área metropolitana, con intensidad moderada a ligera y persistencia hasta la tarde del lunes.
Durante el evento se esperan vientos de 40 a 56 km/h, lo que puede reducir la visibilidad y agravar las condiciones de circulación.
La proyección indica 20 a 30 cm de nieve en los cinco distritos. Zonas del norte y oeste y algunos suburbios podrían superar los 30 cm, con picos cercanos a 45 cm en sectores puntuales.
En Long Island, el norte y el oeste tendrían acumulaciones similares a la ciudad, mientras que el sur y el este registrarían 13 a 25 cm, por la influencia de aire más templado cerca de la costa.
Qué medidas de emergencia adoptó el gobierno de Nueva York
El alcalde Zohran Mamdani informó que todas las agencias municipales operan de forma coordinada y que la ciudad está equipada para el temporal. El DSNY desplegará su flota completa de quitanieves a medida que avance la acumulación. Se advirtió sobre condiciones de ventisca y visibilidad muy reducida durante las horas de mayor intensidad.
Para seguir las tareas de limpieza en tiempo real, se recomendó la plataforma PlowNYC. Además, organismos como NYCHA, Parques y el sistema escolar reforzaron equipos y protocolos. La ciudad mantiene activo el Code Blue, con recorridas para ofrecer refugio a personas en situación de calle y política de puertas abiertas en hospitales y centros de atención. Ante emergencias, se solicitó llamar al 311.
Sobre las clases, la decisión de mantener presencialidad o pasar a modalidad remota el lunes se tomará al mediodía del domingo, con dispositivos y plataformas ya preparados.
La gobernadora Kathy Hochul confirmó la activación de la Guardia Nacional para apoyar el operativo y pidió reducir traslados y seguir información oficial.
Impacto en vuelos y transporte público
Las aerolíneas que operan en JFK y LaGuardia cancelaron preventivamente cientos de vuelos para el domingo y el lunes, y no se descartan más suspensiones según la evolución del clima. El transporte público (MTA) anticipó demoras e interrupciones, especialmente en autobuses y trenes regionales. También podrían verse afectados la recolección de residuos y la entrega de suministros.
Recomendaciones oficiales para la población
Las autoridades recomendaron provisionarse de alimentos no perecederos, agua y medicamentos para al menos dos días, revisar sistemas de calefacción y evitar la exposición al frío extremo, en especial en personas mayores, niños y poblaciones vulnerables.
El Departamento de Salud reforzó líneas de asistencia y refugios. “La cooperación ciudadana será clave para atravesar este evento con el menor impacto posible”, señalaron desde la alcaldía.