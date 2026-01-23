Nueva York declaró el estado de emergencia por una de las tormentas de nieve más intensas de su historia
La gobernadora Kathy Hochul anunció la medida ante el avance de un fenómeno climático extremo que afectará a gran parte de la costa este de Estados Unidos.
Nueva York declaró este viernes el estado de emergencia frente al avance de una de las tormentas de nieve más grandes registradas en su historia reciente. El anuncio fue realizado por la gobernadora Kathy Hochul durante una conferencia de prensa, en la que instó a la población a extremar las precauciones ante un escenario climático que combina nevadas intensas y temperaturas extremadamente bajas.
“Esta es una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías. Los riesgos son tan intensos que, ahora mismo, declaro el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York”, sostuvo la mandataria.
Según explicó Hochul, el estado se encuentra preparado para afrontar el impacto de la tormenta y continuará con tareas preventivas como el tratamiento de rutas y autopistas con sal durante los próximos días. El objetivo es reducir riesgos en la circulación y garantizar la seguridad vial ante la acumulación de nieve y hielo.
De acuerdo con información citada por The Mirror US, la declaración de emergencia permite al gobierno estatal coordinar acciones de manera directa con los municipios, además de habilitar el despliegue rápido de recursos desde Albany hacia las zonas más afectadas. Entre las medidas previstas se incluyen la activación de centros de operaciones de emergencia,la apertura de refugios y centros de calefacción, y la coordinación entre fuerzas de seguridad y agencias de transporte.
La declaración también facilita la solicitud de asistencia federal en caso de que las condiciones climáticas superen la capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y locales.
Con esta decisión, Nueva York se sumó a otros estados que ya adoptaron medidas similares ante la inminencia del fenómeno meteorológico. Días atrás, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia, mientras que Arkansas, Luisiana, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia hicieron lo propio. En tanto, Maryland y Virginia Occidental se encuentran en estado de preparación.
El pronóstico indica que la tormenta impactará con mayor fuerza durante el fin de semana en la costa este de Estados Unidos, afectando especialmente a ciudades como Washington y Nueva York. En la capital del país se espera una acumulación de entre 15 y 30 centímetros de nieve entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
Cómo seguirá el tiempo en la Gran Manzana
En la ciudad de Nueva York, los meteorólogos estiman que podrían acumularse más de 15 centímetros de nieve entre el domingo y el lunes, aunque el volumen final dependerá del recorrido de la tormenta y de si las precipitaciones se presentan únicamente en forma de nieve o combinadas con lluvia.
Las temperaturas también serán un factor crítico. Para este sábado, en la Gran Manzana se pronostican mínimas de -14 °Cy máximas que no superarán los -9 °C. Además, se prevé que las temperaturas no alcancen valores superiores a los -2 °C hasta, al menos, finales de mes.
En Washington, el escenario será similar, con registros térmicos que podrían descender por debajo de los -10 °C, lo que refuerza la alerta de las autoridades y el llamado a la población para evitar traslados innecesarios y seguir las recomendaciones oficiales.