Nueva York declaró el estado de emergencia por una de las tormentas de nieve más intensas de su historia.

La declaración también facilita la solicitud de asistencia federal en caso de que las condiciones climáticas superen la capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y locales.

Con esta decisión, Nueva York se sumó a otros estados que ya adoptaron medidas similares ante la inminencia del fenómeno meteorológico. Días atrás, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia, mientras que Arkansas, Luisiana, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia hicieron lo propio. En tanto, Maryland y Virginia Occidental se encuentran en estado de preparación.

El pronóstico indica que la tormenta impactará con mayor fuerza durante el fin de semana en la costa este de Estados Unidos, afectando especialmente a ciudades como Washington y Nueva York. En la capital del país se espera una acumulación de entre 15 y 30 centímetros de nieve entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

X4K6ILZUNR245PTCL4B4KRNNHA El Servicio Meteorológico Nacional pronostica acumulaciones de hasta 45 centímetros de nieve y temperaturas de -40°C. (REUTERS)

Cómo seguirá el tiempo en la Gran Manzana

En la ciudad de Nueva York, los meteorólogos estiman que podrían acumularse más de 15 centímetros de nieve entre el domingo y el lunes, aunque el volumen final dependerá del recorrido de la tormenta y de si las precipitaciones se presentan únicamente en forma de nieve o combinadas con lluvia.

Las temperaturas también serán un factor crítico. Para este sábado, en la Gran Manzana se pronostican mínimas de -14 °C y máximas que no superarán los -9 °C. Además, se prevé que las temperaturas no alcancen valores superiores a los -2 °C hasta, al menos, finales de mes.

V24JKZ6VUJFATAJRZOMHHE5Y4Y La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia ante la llegada de una intensa tormenta de nieve (REUTERS)

En Washington, el escenario será similar, con registros térmicos que podrían descender por debajo de los -10 °C, lo que refuerza la alerta de las autoridades y el llamado a la población para evitar traslados innecesarios y seguir las recomendaciones oficiales.