El soñado viaje de Rodolfo Barili con sus hijos por Nueva York y un emotivo mensaje: "Gracias vida por..."

Barili 2

La secuencia continúa con una postal cargada de identidad: los tres, parados en la calle, exhibiendo orgullosos la bandera de San Lorenzo, el club de sus amores. El detalle no pasa desapercibido: en la ventana se lee “Mostrador Charly García”, un guiño local que irrumpe en el paisaje neoyorquino. Unidos, sonrientes y cómplices, celebran ese lazo que los atraviesa.

Barili 3

Lejos de guardarse sus sentimientos, Rodolfo Barili eligió expresarse desde el corazón en el epígrafe de su posteo que en pocos minutos cosechó más de cinco mil likes y cientos de cálidos mensajes. “¡Hablame de sueños! Gracias hijos por este viaje hermoso juntos. Gracias vida por este momento. Los 3, con ojos enormes, mirando y riendo en NY. Gracias amor por empujar y planificar como una IA humana. Gracias Dios x este momento. Los amo pichones”, escribió, dejando en claro que el disfrute no está únicamente en el destino, sino en los vínculos, los gestos y la emoción de vivirlo juntos.

Barili 4

Asimismo, merece una mención especial al agradecimiento a su actual mujer, la abogada Lara Piro, por alentarlos a esta aventura que sin duda no hace más que fortalecer el vínculo padre - hijos.

Barili 5

En tanto, la emotividad del posteo se acrecentó más aún con la reacción de Benicio, uno de sus hijos, quien le respondió escueto pero a corazón abierto con un contundente “Te amo, viejo. Gracias a vos por todo”.

Barili 6

La historia de amor de Rodolfo Barili y Lara Piro, su actual mujer

Rodolfo Barili y Lara Piro construyeron su historia de amor lejos del ruido mediático, pero con la intensidad de esos vínculos que marcan un antes y un después. El romance comenzó en 2019, cuando amigos en común oficiaron de puente y facilitaron el primer contacto. No hubo encuentro inmediato: durante un mes entero, el vínculo se sostuvo a fuerza de mensajes, charlas extensas y una conexión que crecía día a día, hasta que ambos decidieron dejar atrás prejuicios iniciales y verse cara a cara.

Ese primer encuentro fue decisivo. La conexión fue inmediata y, según el propio Barili, tuvo un impacto profundo en su vida. Lara Piro, abogada y madre de Ladislao, llegaba a esa etapa luego de atravesar una relación anterior complicada. Barili, en tanto, se encontraba en la búsqueda de un amor distinto, más calmo y maduro, acorde al momento personal que estaba atravesando. El cruce de caminos se dio justo antes del inicio de la pandemia, un contexto que terminó de acelerar los tiempos y afianzar el vínculo.

Rodolfo Barili y Lara Piro.jpg

Con el correr de los meses, la pareja decidió oficializar la relación de manera natural, integrando a sus familias y compartiendo planes cotidianos. Entre esas primeras salidas se destacaron encuentros ligados a una pasión en común: San Lorenzo. Ambos, reconocidos hinchas del club, compartieron entrenamientos y actividades familiares que terminaron de consolidar la relación.

Tras dos años de convivencia, el vínculo dio un nuevo paso. Rodolfo Barili y Lara Piro se casaron por civil y celebraron su amor con una emotiva ceremonia al aire libre en Tigre, en diciembre de 2022. Rodeados de amigos y colegas, entre ellos Cristina Pérez, sellaron una etapa marcada por la convicción y el compañerismo. Al referirse a ese encuentro que cambió su destino, el conductor utilizó una imagen literaria contundente al definirlo como “el bendito rayo de Cortázar”, una frase que sintetiza la idea de un amor inesperado y transformador en la madurez.

Hoy, la pareja se muestra unida y enamorada, formando una familia ensamblada que Barili ha elogiado públicamente, describiéndola como una bendición divina. Lara Piro, fiel a su perfil bajo, continúa enfocada en su carrera legal y acompaña al conductor de Telefe Noticias lejos de la exposición excesiva. Juntos, sostienen una historia que se afianzó con el tiempo y que eligió crecer con discreción, compromiso y convicción.