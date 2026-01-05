Nicolás Maduro fue trasladado al Tribunal Federal de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico

Luego de su detención y salida de Venezuela, este lunes, trasladaron al líder chavista Nicolás Maduro al tribunal de Nueva York donde será juzgado por narcoterrorismo.
Esposados y custodiados, el líder chavista y su mujer, Cilia Flores, fueron llevados en helicóptero y en un camión blindado desde el Centro Metropolitano de Detención hasta el Tribunal del distrito sur de Manhattan.
Pasada las 9 de la mañana en Argentina comenzó el megaoperativo desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde fue alojado el sábado tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
En el video se puede ver el momento en el que los agentes de la DEA trasladaron a Maduro del edificio junto a su esposa Cilia Flores y los subieron a una camioneta. El recorrido fue de apenas unos metros hasta un helicóptero que lo esperaba para realizar la segunda parte del traslado.
El recorrido total demandó menos de media hora y se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, que incluyeron el corte de calles en las inmediaciones del edificio judicial hasta el ingreso de los acusados.
La comparecencia tendrá lugar bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein y también incluirá la presencia de su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta cargos junto a él. Este será el primer encuentro de Maduro con el sistema judicial estadounidense desde su extradición tras su captura en Caracas el pasado fin de semana.
La detención y traslado de Maduro se produjeron luego de una operación coordinada por fuerzas estadounidenses en Venezuela.