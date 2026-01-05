Nicolás Maduro fue trasladado al Tribunal Federal de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico

La comparecencia tendrá lugar bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein y también incluirá la presencia de su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta cargos junto a él. Este será el primer encuentro de Maduro con el sistema judicial estadounidense desde su extradición tras su captura en Caracas el pasado fin de semana.

La detención y traslado de Maduro se produjeron luego de una operación coordinada por fuerzas estadounidenses en Venezuela.

El traslado de Nicolás Maduro en imágenes

