Como siguen las relaciones entre Chile y la Argentina después del viaje de Milei

Se trata de una compañía que administra el gasoducto que vincula a ambas naciones. Llamó la atención que en ese viaje no hubo una entrevista bilateral con el presidente de Chile, Gabriel Boric. "A pesar del pedido formal de audiencia con Boric, solicitado la semana pasada por el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, el encuentro no se producirá. Las gestiones, encabezadas por el vicecanciller Leopoldo Sahores, y el embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, no alcanzaron el éxito deseado", explicaron desde el Gobierno.