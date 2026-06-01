Escándalo: El Kun Agüero aniquiló a Pablo Duggan luego de que lo tildara de "racista"

pablo duggan mensaje contra el kun aguero en x

El ex jugador no tardó en cuestionar la falta de verificación de la información y le contestó de manera categórica al conductor de C5N, dejándolo expuesto ante su error en subirse a un mensaje falso.

"Acabo de ver esto. Sé cual es tu trabajo pero por favor primero al menos chequea. Que extraño que te dejes engañar por la IA. Gracias", le aclaró con total respeto.

A lo que Pablo Duggan después optó por borrar de su cuenta el mensaje fake que había generado la enorme polémica y pidió disculpas por su error.

"Aclaro, compartí por acá una fake News sin saberlo sobre @aguerosergiokun. Al saber que era IA lo borré. Ojalá todos hagan lo mismo y no difundan cosas que no son ciertas", indicó.

Y agregó reconociendo su equivocación virtual: "Puede pasar, lo importante es borrar el contenido falso".

pablo duggan kun aguero cruce en x

El tenso cruce al aire de Pablo Duggan y Gustavo Sylvestre

Pablo Duggan y Gustavo Sylvestre vivieron un momento incómodo al aire en Radio 10 cuando debatieron sobre la ola de amenazas en colegios y conocerse un caso en la provincia de Santa Fe.

El eje del debate giró en torno a cómo actuar frente a estas situaciones. Duggan fue tajante desde el inicio:“No es la recomendación cerrar el colegio. Porque si no, sabes qué, hagamos una cosa: cerremos los colegios por dos meses para investigar uno por uno”.

Sin embargo, el Gato Sylvestre intentó marcar otra postura: “No, nadie dice que hay que cerrar los colegios...”, comenzó, pero fue interrumpido por su colega: “Si vos por cada una de esas cosas vas a cerrar el colegio vas a tener 500 casos”.

El intercambio fue escalando y el Gato retrucó: “Hasta que encuentres el primero. En la Ciudad de Buenos Aires hay tres casos que los están siguiendo. Vamos a hacer el seguimiento y cuando se sepa con nombre y apellido…”.

En ese punto, Duggan lanzó: “¿Qué era un chiste?”, a lo que Sylvestre respondió con firmeza: “No, no era un chiste. Que lo tipifiquen. El chiste está tipificado. Entonces, que lo lleven a la Justicia, que va a servir como ejemplo. Vas a ver que se termina el chiste, no lo hacen más”.

Pero Duggan volvió a la carga:“Ah, estás de acuerdo conmigo entonces; es un chiste” y su colega cortó al instante el diálogo: “No, siempre querés tener razón en todo. Chau, Pablo Duggan”, lanzó enojado Sylvestre, quien se sacó los auriculares y abandonó la charla en vivo.