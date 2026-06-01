Junio llegó con aumentos en transporte, servicios, prepagas, colegios y otros rubros

Los trenes metropolitanos también aumentan desde hoy: el pasaje trepa 12,9%, de $310 a $349,99.

Peajes más caros

Los peajes porteños también ajustaron sus valores en línea con la fórmula de actualización vigente. El incremento es del 4,6%.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos deberán pagar $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. Las motocicletas abonarán entre $1.882,44 y $3.012,29, mientras que los vehículos pesados afrontarán tarifas superiores a los $10.500 en horarios de mayor circulación.

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Luz y gas: aumentos con más subsidios

En materia energética, junio trae una combinación de incrementos tarifarios y ampliación de subsidios. La Secretaría de Energía dispuso una suba promedio del 2,81% en las facturas de gas, aunque mantuvo durante un mes más una bonificación extraordinaria del 25% para usuarios residenciales de menores ingresos registrados en el esquema de subsidios. De esta manera, el beneficio total alcanza al 75% del valor del servicio.

En el caso de la electricidad, las tarifas del AMBA tendrán un aumento del 1,5%, acompañado por una bonificación extraordinaria que eleva el nivel de subsidio hasta el 62% del consumo base para los sectores alcanzados.

Expectativa por los combustibles

Otro de los focos está puesto en los combustibles. A mediados de junio, el directorio de YPF deberá decidir si aplica una nueva actualización en los precios o si extiende por otros 45 días el congelamiento vigente.

La definición se dará en un contexto marcado por la volatilidad internacional del petróleo a raíz de las tensiones en Medio Oriente. Actualmente, el barril Brent, referencia para Argentina, cotiza en torno a los 92 dólares.

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Prepagas y cuotas escolares

Las empresas de medicina prepaga también aplicarán nuevos ajustes durante junio. Las principales compañías del sector informaron incrementos que rondan entre el 2,6% y el 2,9%, dependiendo del plan contratado. En algunos casos, además, se actualizaron los valores de los copagos.

En educación, los colegios privados también modificaron sus aranceles. En la provincia de Buenos Aires las cuotas registraron aumentos de entre el 4% y el 5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires las actualizaciones se ubicaron alrededor del 5%.