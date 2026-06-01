Reforma Laboral: cuáles son los cambios clave que reglamentó hoy el Gobierno nacional

La publicación de este nuevo paquete normativo representa otro paso en la implementación integral de la reforma laboral, mientras continúan las discusiones judiciales y políticas sobre el alcance de algunos de sus artículos.

Reforma laboral: enfermedades y licencias médicas

Uno de los cambios más relevantes reglamentados por el Gobierno se refiere al control de las enfermedades y licencias médicas de los trabajadores. A partir de ahora, las prescripciones médicas que indiquen reposo deberán emitirse de manera electrónica a través de plataformas digitales sanitarias registradas oficialmente por el Estado.

La nueva normativa establece que los certificados deberán ser confeccionados por profesionales de la salud habilitados e incorporados a la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud. De esta manera, el Ejecutivo busca reforzar los mecanismos de control y trazabilidad de las licencias laborales, además de reducir la posibilidad de irregularidades o falsificaciones en los certificados médicos.

El decreto también contempla un procedimiento específico para los casos en que exista una diferencia de criterio entre el diagnóstico presentado por el trabajador y la evaluación médica realizada por el empleador. Si ambas partes no logran resolver la discrepancia, podrán recurrir a una junta médica oficial para que emita una definición técnica sobre el estado de salud del empleado.

Como alternativa, la reglamentación permite solicitar la intervención de institutos médicos públicos o privados de reconocida trayectoria, cuyos dictámenes podrán ser utilizados para resolver el conflicto.

El Gobierno considera que estos cambios permitirán dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica al sistema de licencias por enfermedad, uno de los aspectos incluidos dentro de la modernización del régimen laboral.

Hay que recordar que en su momento, declaraciones del ministro Federico Sturzenegger en cuanto a "accidentes" de un trabajador fuera de su horario de trabajo, por ejemplo, por ir a practicar deportes, como un partido de fútbol, fueron muy polémicas. Planteó que las empresas no deberían pagar la totalidad del salario mientras dure la convalecencia por una causa "extralaboral". Esas declaraciones le valieron un dolor de cabeza a la gestión parlamentaria del oficialismos para sacar adelante la ley. Esa alternativa, planteada por el ministro, se retiró de cuajo.

reforma laboral cambios Mas reglamentación de la ley de reforma laboral. (Foto: a24.com)

El recibo de haberes

Otro de los aspectos reglamentados por el Gobierno está vinculado a la documentación laboral, especialmente a los recibos de sueldo. La nueva normativa establece que estos comprobantes deberán presentar la información de manera clara, accesible y fácilmente comprensible para los trabajadores.

Entre los requisitos incorporados, los empleadores estarán obligados a informar el costo laboral total asociado a cada empleado, desglosando los distintos conceptos que integran la relación laboral. Además, deberán especificar con precisión las remuneraciones, aportes, contribuciones, descuentos y cualquier otro ítem que forme parte de la liquidación salarial.

La reglamentación también exige que figure de manera destacada el monto neto que finalmente percibe el trabajador, con el objetivo de brindar mayor transparencia sobre la composición de su salario y los costos vinculados a la contratación formal.

Novedad de los servicios eventuales

La reglamentación también introduce cambios en el régimen de las Empresas de Servicios Eventuales. A través del decreto, el Gobierno actualizó las normas que regulan su actividad, reemplazando disposiciones que ya no se ajustaban a la realidad del mercado laboral.

Entre las principales modificaciones, se establecen criterios de funcionamiento más flexibles para el sector y se redefine el esquema de garantías exigidas a las empresas. A partir de ahora, esos requisitos estarán vinculados al tamaño de cada firma y a la cantidad de trabajadores que emplee, en lugar de aplicar condiciones uniformes para todos los casos.

Según el Ejecutivo, la medida busca eliminar obstáculos administrativos que afectaban especialmente a las pequeñas y medianas empresas, facilitando su operatoria sin alterar las obligaciones de protección hacia los trabajadores.

La organización sindical y la asociación del trabajador

Otro tema en que el Gobierno quiere modificar las normas de hace 50 años. La reglamentación también introduce cambios en la negociación colectiva y en el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Entre las novedades, establece que los convenios colectivos cuyo plazo original haya finalizado serán considerados vencidos y deberán ser renegociados.

Además, las cámaras empresarias y asociaciones de empleadores podrán participar de las negociaciones siempre que acrediten una representación mínima equivalente al 10% de los trabajadores alcanzados por el convenio. En los acuerdos que abarquen varias jurisdicciones, la autoridad laboral podrá autorizar hasta dos representantes adicionales del sector empresario.

En materia sindical, el decreto dispone que la integración de los órganos directivos deberá guardar una relación razonable con la cantidad de afiliados cotizantes. También habilita a la autoridad de aplicación a verificar los padrones mediante datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otras bases oficiales.

Otro de los cambios apunta a los conflictos por la representación gremial. En esos casos, una organización que pretenda obtener la personería deberá demostrar que cuenta con al menos un 5% más de afiliados cotizantes que el sindicato que ya la posee.

Por último, la norma fija un plazo de 30 días para que la Secretaría de Trabajo convoque a la renegociación de convenios colectivos vencidos y otorga 120 días a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para adecuar sus sistemas a las nuevas disposiciones sobre registración laboral en el sector de la construcción