"Miré al costado y vi el cuerpito": el desgarrador testimonio de un testigo del crimen de Kim

Un testigo del hecho habló con A24. "Estaba en la obra, cuando veo el auto que venía con todo y da contra el poste. Pensé que había sido un choque común. Salió el chico por la ventanilla del auto, cuando miro por el costado, vi algo, y cuando me di cuenta que era una nena, no, no, no quería caer. Cuando escuché el llanto de la mamá, era mucho, no quería que se acerque. Encima los ladrones desaparecieron rápido. Me quedé con la mamá y después ya vino la policía y toda la gente", contó Eric.

"Soy papá, no quiero imaginarme lo que sienten", dijo el hombre conmocionado.

Se conocieron las causas de la muerte de Kim, la niña asesinada en La Plata

Kim Gómez, la niña de siete años que falleció en La Plata después que dos ladrones adolescentes le robaran el auto a su madre, murió como consecuencia “de un shock hipovolémico secundario a politraumatismos”.