Anonymous: cómo fue el ataque al CEO de Terra por el derrumbe de las criptomonedas

No pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por todo el mundo. Tampoco tienen líderes, sino que son iguales y funcionan de manera descentralizada. Para realizar sus ataques, someten las acciones a votación entre todos los miembros del grupo.

Sus objetivos suelen ser instituciones gubernamentales, agencias, corporaciones privadas e incluso la Iglesia de la Cienciología.

Qué dice el mensaje sobre la crisis crypto

En el video, Anonymous se comprometió a "asegurarse de que el cofundador de Terra, Do Kwon, sea llevado ante la justicia lo antes posible" a raíz del colapso de Terra (LUNA) y TerraUSD (LUNA) el pasado mes de mayo.

El mensaje del grupo de hackers repite una larga lista de las irregularidades de Do Kwon, incluido el cobro de US$80 millones cada mes de LUNA y UST antes de su colapso.

"Do Kwon, si estás escuchando, lamentablemente no hay nada que se pueda hacer para revertir el daño que has hecho. En este punto, lo único que podemos hacer es responsabilizarlos y asegurarnos de que sean llevados ante la justicia lo antes posible", afirmó Anonymous.

Además, aseguran que investigarán las acciones de Do Kwon desde que comenzó su carrera en el ecosistema crypto para exponer sus presuntos delitos. "Anonymous está investigando toda la historia de Do Kwon desde que ingresó al espacio criptográfico para ver qué podemos aprender y sacar a la luz", señaló el mensaje.

"No hay duda de que hay muchos más crímenes por descubrir en su rastro de destrucción", finalizó el video en donde también se habló del papel de Do Kwon en la caída de la moneda estable Basis Cash, a finales de 2020.