La indignación de Moria Casán por el femicidio de Agostina Vega y la dura crítica al fiscal: "Horror"

"Muy duro. Tratas de olvidarte, agarrás el celular y vuelve. El hashtag ‘horror’ es lo que mejor identifica este hecho, porque es muy doloroso”, insistió la conductora atravesada por el caso.

“Y después lo del fiscal también, qué fuerte, chicos. Fuertísimo. Hablando del éxito, del éxito de un operativo que encuentra una chica muerta, qué fuerte todo. La palabra éxito de encontrar un cadaver, muy fuerte todo”, cuestionó Moria Casán la conferencia de prensa del fiscal del caso Raúl Garzón donde se confirmó el hallazgo del cuerpo de la niña.

“Estaba en el camarín que hablaron la maestra que dice que ya hoy tenían asueto, después los chicos hay que ver cómo se trata a todos esos niñitos que son amigos de ella, que vuelven a estar y va a haber una silla vacía. Sus maetras decían que era un amor. Es un cachetazo fuerte este hecho, no podés dejar de hablar del tema, es muy duro”, cerró con dolor Moria Casán sobre el crimen de Agostina Vega.

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El fuerte mensaje de un panelista de LAM luego de confirmarse la muerte de Agostina Vega

El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado sin vida el sábado 30 de mayo tras una semana de intensa búsqueda en Córdoba que conmocionó a todo el país.

Fefe Bongiorno, panelista del ciclo LAM (América Tv), expresó su pesar con un texto que refleja el dolor y la angustia que le genera todo lo ocurrido con el caso de la niña.

"Qué impotencia este caso. Agostina tenía 14 años. Le fallaron tanto a esta nena. Espero que, por lo menos ahora, la Justicia se encargue de actuar como corresponde con los culpables y cómplices, y que el caso no quede en la nada, como tantos otros", escribió en su cuenta de X.

La adolescente de 14 años era buscada desde hacía una semana y el sábado por la tarde la Justicia confirmó que el cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra tras un intenso rastrillaje.