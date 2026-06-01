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¿Elijo creer? El místico detalle en la habitación de Lionel Messi en Kansas que ilusiona a todos

La delegación argentina ya se encuentra concentrada en Kansas a la espera del debut mundialista. Las imágenes oficiales del complejo revelaron una curiosa particularidad en el cuarto del capitán que encendió rápidamente las teorías y la ilusión de los hinchas.

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¿Elijo creer? El místico detalle en la habitación de Lionel Messi en Kansas que ilusiona a todos

El clima mundialista ya se respira con fuerza en el búnker de los campeones vigentes. La delegación de la Selección Argentina ya se instaló en Kansas, ciudad donde hará base durante su participación en el Mundial 2026. A través de las plataformas digitales, la cuenta oficial de la Albiceleste difundió imágenes del hotel en el que dormirá el plantel y sacó a la luz un detalle sobre la habitación de Lionel Messi que no tardó en volverse viral.

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Creer o reventar, la Pulga repetirá una cábala que surtió efecto en la última Copa del Mundo de Qatar 2022. En aquel certamen en Medio Oriente, el capitán de la Selección había decidido no compartir su cuarto con ningún compañero de equipo y se decantó específicamente por la habitación 201, cuya suma de cifras daba como resultado el número tres, coincidiendo con la edición en la que Argentina logró bordar su tercera estrella en el escudo.

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Cuál es el número de habitación de Lionel Messi en el Mundial 2026 y qué significado tiene

Para esta nueva cita ecuménica en Norteamérica, la matemática de las concentraciones volvió a encender las teorías místicas de los fanáticos. En línea con esa teoría, Messi pasará sus noches en Estados Unidos en el cuarto 202 del hotel y volverá a estar solo, tal como ocurrió en Doha y con un número que ilusiona a todos los hinchas de cara al objetivo de revalidar el título.

El diseño del pasillo también asegura la contención anímica del astro del Real Madrid. A pocos metros se ubica la habitación 203, donde se hospedan Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, lo que garantiza que el capitán del equipo estará rodeado de los jugadores con los que más se suele reunir durante las concentraciones cotidianas del seleccionado.

Cómo son las habitaciones de los jugadores de la Selección argentina en Kansas

El resto de las instalaciones destinadas a los futbolistas combinan comodidad, amplitud y simpleza para asegurar un óptimo rendimiento en el campo de juego. Como es habitual en las concentraciones de la Albiceleste, los jugadores se dividieron en duplas.

En las imágenes compartidas se puede apreciar detalladamente la distribución del lugar: un cuarto cómodo con piso de madera, un sector abierto para colgar la indumentaria de entrenamiento y dos camas grandes individuales, lo que asegura que cada futbolista tenga un espacio de descanso amplio sin necesidad de compartir camas chicas.

Asimismo, las habitaciones de los futbolistas están equipadas con lo justo y necesario para la rutina deportiva. Los espacios cuentan con un pequeño refrigerador para la hidratación y baños modernos con duchas amplias de alta presión, un detalle clave para la relajación física después de los entrenamientos exigentes que impone el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Dónde queda y cómo es el hotel de la Selección Argentina en Estados Unidos

La elección del establecimiento no fue una casualidad, sino parte de una meticulosa planificación logística y geográfica para aislar a los deportistas del asedio de los fanáticos y la prensa.

Este complejo fue inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri. Se trata de un hotel moderno y tranquilo, elegido estratégicamente por el cuerpo técnico para garantizar el descanso y mantener al grupo concentrado lejos del movimiento del centro urbano de Kansas, priorizando la paz mental de los 26 convocados durante toda la fase de grupos.

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