¿Elijo creer? El místico detalle en la habitación de Lionel Messi en Kansas que ilusiona a todos

Cuál es el número de habitación de Lionel Messi en el Mundial 2026 y qué significado tiene

Para esta nueva cita ecuménica en Norteamérica, la matemática de las concentraciones volvió a encender las teorías místicas de los fanáticos. En línea con esa teoría, Messi pasará sus noches en Estados Unidos en el cuarto 202 del hotel y volverá a estar solo, tal como ocurrió en Doha y con un número que ilusiona a todos los hinchas de cara al objetivo de revalidar el título.

El diseño del pasillo también asegura la contención anímica del astro del Real Madrid. A pocos metros se ubica la habitación 203, donde se hospedan Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, lo que garantiza que el capitán del equipo estará rodeado de los jugadores con los que más se suele reunir durante las concentraciones cotidianas del seleccionado.

Cómo son las habitaciones de los jugadores de la Selección argentina en Kansas

El resto de las instalaciones destinadas a los futbolistas combinan comodidad, amplitud y simpleza para asegurar un óptimo rendimiento en el campo de juego. Como es habitual en las concentraciones de la Albiceleste, los jugadores se dividieron en duplas.

En las imágenes compartidas se puede apreciar detalladamente la distribución del lugar: un cuarto cómodo con piso de madera, un sector abierto para colgar la indumentaria de entrenamiento y dos camas grandes individuales, lo que asegura que cada futbolista tenga un espacio de descanso amplio sin necesidad de compartir camas chicas.

Asimismo, las habitaciones de los futbolistas están equipadas con lo justo y necesario para la rutina deportiva. Los espacios cuentan con un pequeño refrigerador para la hidratación y baños modernos con duchas amplias de alta presión, un detalle clave para la relajación física después de los entrenamientos exigentes que impone el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Dónde queda y cómo es el hotel de la Selección Argentina en Estados Unidos

La elección del establecimiento no fue una casualidad, sino parte de una meticulosa planificación logística y geográfica para aislar a los deportistas del asedio de los fanáticos y la prensa.

Este complejo fue inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri. Se trata de un hotel moderno y tranquilo, elegido estratégicamente por el cuerpo técnico para garantizar el descanso y mantener al grupo concentrado lejos del movimiento del centro urbano de Kansas, priorizando la paz mental de los 26 convocados durante toda la fase de grupos.