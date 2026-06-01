Zaira Nara reveló que Paula Chaves fue a su casa tras la pelea y cómo fue el tenso momento: "Re fuerte"

“De repente nos quedamos una hora hablando y ahí quedamos en que nos íbamos a juntar. Era necesario de volver a encontranos en algún lugar que no sea un evento que te están mirando todos", indicó en charla con Carina Zampini y Diego Leuco.

"Creo que las dos teníamos muchas cosas para decir internamente. Cuando pasó lo que pasó cada una tenía su postura pero no había estado esta charla que era necesaria”, aseguró Zaira Nara sobre ese cordial diálogo entre las dos.

En cuanto a los temas que trataron en esa primera conversación, la modelo mantuvo la reserva: “Solo nosotras sabemos lo que pasó, era necesario esa charla”, afirmó.

Sin embargo, lo más importante llegó cuando Zaira comentó después que hace pocos días la propia Paula se acercó hasta su casa y ahí pudieron hablar más en profundidad de lo que les había sucedido.

“Vino a casa hace dos días y estuvimos charlando tranquilas”, precisó para sorpresa de todos. "¿Podemos decir que ya está superado?“, le consultó el conductor.

Y Zaira dejó la puerta abierta a una reconciliación definitiva con quien era su gran amiga: “No sé qué va a pasar pero era muy necesario que pase esto, tener esta charla. Somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar y me parece que el tiempo a veces cura todo”, concluyó.

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La reveladora frase de Paula Chaves sobre el reencuentro con Zaira Nara

Paula Chaves habló sobre su vínculo con Zaira Nara luego de volver a dialogar en un evento en medio de la marcada distancia que mantienen hace años.

"Nos encontramos en el evento. Está todo bien la verdad, me gusta poder laburar así y que no haya una cuestión tensa sobre si nos saludamos o no", señaló la modelo en charla con Puro Show (El Trece).

Y agregó: "Muchas veces nos cruzamos en eventos, ahora hay buena onda y se dejaron cosas de lado. También pasó el tiempo, me parece que está bueno".

Sobre la foto que se viralizó en las redes donde se las ve a las dos juntas y sonriendo explicó que fue algo espontáneo: "Nos saludamos, nos abrazamos. Nos pidieron una foto y nos la sacamos", precisó.

Y remarcó sobre esa imagen que abría la posibilidad a un regreso de la amistad: "Hay diferencias, momentos distintos y la vida nunca sabe. Hoy no somos amigas, pero nos vimos en un evento y está todo bien. No sé si las cosas pueden volver a ser como antes, uno nunca puede ser tajante con las cosas, los vínculos van cambiando y madurando".