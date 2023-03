Sigue el conflicto de Binance con la CFTC: qué respondió la plataforma de criptomonedas

A poco de conocerse la información, el propio CZ firmó un extenso comunicado, que la empresa difundió a través de su blog institucional, donde responde a las denuncias del organismo norteamericano. Cabe aclarar que, en los últimos meses, el empresario cripto ya tuvo que dar otras explicaciones sobre el comportamiento de la compañía.

A continuación, se reproducen los párrafos más destacados del mensaje que emitió el CEO de Binance a su comunidad, en el cual califica a la demanda civil de la CFTC como “inesperada y decepcionante, a pesar de que llevamos más de dos años colaborando con ella”.

Qué dice el mensaje del CEO de Binance

El comunicado que difundió la empresa de criptomonedas comienza con una aclaración: “Tras un examen inicial, la denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en ella”.

No obstante, y aunque consideran que sólo podrán responder correctamente a su debido tiempo, intentaron referirse sobre algunos puntos clave de la demanda, dejando en claro desde el comienzo que no conocen “ninguna otra empresa que utilice sistemas más completos o más eficaces que Binance”.

En ese sentido, la compañía asegura que “se ha comprometido con la transparencia y la cooperación con los reguladores y con los equipos de Aplicación de la Ley (Law Enforcement, LE) - en los EE. UU. y en todo el mundo”. Para eso, detalla, cuenta con más de 750 personas en sus equipos de Cumplimiento, muchos de ellos con experiencia previa en la aplicación de la ley y agencias reguladoras.

Hasta la fecha, sostiene el texto, “hemos gestionado más de 55.000 solicitudes de LE, y hemos ayudado a LE de los Estados Unidos a congelar/incautar más de 125 millones de dólares en fondos, solo en 2022, y 160 millones de dólares en 2023, hasta ahora”.

Por supuesto, mantiene la intención de seguir respetando y colaborando con los reguladores estadounidenses y de otros países del mundo en ese sentido.

Sobre registros y licencias

Por otro lado, el comunicado explica también que Binance posee “el mayor número de licencias/registros a nivel mundial, 16 y subiendo, y está bien considerado por la comunidad de usuarios”.

En cuanto al trading, afirman que la empresa no comercia con ánimo de lucro, ni "manipula el mercado" bajo ninguna circunstancia: Binance "hace trading" en varias situaciones.

Además, dice el texto, “nuestros ingresos son en criptomonedas. Necesitamos convertirlos de vez en cuando para cubrir gastos en fiat u otras criptomonedas. Tenemos afiliados que proporcionan liquidez para pares menos líquidos. Estos afiliados son supervisados específicamente para que no tengan grandes beneficios”.

Incluso, para ser más gráfico, CZ explicó cómo se maneja a nivel personal con sus cuentas en la plataforma. “Tengo dos cuentas: una para Binance Card y otra para mis tenencias de criptomonedas. Almaceno mis criptos en Binance y también necesito convertir cripto de vez en cuando para pagar mis gastos personales o para la tarjeta”.

Manejo de Futuros e información privada

En otro tramo del mensaje, la compañía reveló que tiene una regla de 90 días sin operar para sus empleados, lo que significa que no se les permite vender una moneda dentro de los 90 días de su compra más reciente, o viceversa.

“Esto es para prevenir que cualquier empleado comercie activamente. También prohibimos a nuestros empleados operar con futuros y tenemos políticas estrictas para cualquier persona con acceso a información privada, como detalles de listados, launchpad, etc. No se les permite comprar ni vender esas monedas”, aseguran.

Nuevamente, CZ remarcó que, de forma personal, “observo estas políticas estrictamente. Tampoco he participado nunca en Binance Launchpad, Earn, Margin o Futuros. Sé que el mejor uso de mi tiempo es construir una plataforma sólida que sirva a nuestros usuarios”.

Por último, el comunicado –que se puede leer completo en el blog institucional de la plataforma- destaca que la compañía busca “soluciones amistosas a todos los problemas y colaboramos con reguladores y agencias gubernamentales de todo el mundo”.

Asimismo, para terminar, indicaron que “aunque no somos perfectos, nos exigimos mucho, a menudo más de lo que exige la normativa vigente. Y, por encima de todo, creemos en hacer lo correcto por nuestros usuarios en todo momento. En este viaje hacia la libertad del dinero, no esperamos que todo sea fácil. No huimos de los retos”.