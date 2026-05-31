Javier Milei volverá a defender su modelo económico ante empresarios

La apertura estará a cargo del presidente del IAEF, Pablo Miedziak, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. A lo largo del día también expondrán importantes funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

Agenda completa del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

Además, participarán economistas y referentes del sector privado como Miguel Kiguel, director ejecutivo de EconViews, junto a ejecutivos de compañías líderes como Mirgor, OCASA, Visa Argentina, Sidersa y Pampa Energía.

La agenda también incluirá espacios de debate político. Uno de ellos estará protagonizado por los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, quienes analizarán los desafíos para consolidar el proceso de transformación económica.

Por otra parte, las senadoras Carolina Losada, Nadia Márquez y Flavia Royón participarán de un panel enfocado en la construcción de consensos políticos para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país.

La presencia de Milei en el encuentro se produce en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar la confianza de los mercados y mostrar avances en materia fiscal, monetaria e inflacionaria, al tiempo que intenta atraer nuevas inversiones para apuntalar la recuperación económica.

Milei defendió su modelo económico frente a empresarios

El presidente de la Nación participó el jueves pasado del Latam Economic Forum que se realizó en el salón Golden Center de Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de referentes del sector público y privado.

“Aunque muchos no les parezca, nuestro gobierno hace un esfuerzo constante para explicar a la gente donde estamos y hacia dónde vamos. Este esfuerzo no es caprichoso ni aleatorio, tiene un sentido concreto. Queremos que los argentinos puedan aprovechar las oportunidades que el país les presenta”, expresó el Jefe de Estado ante los empresarios.

Además, sostuvo que “el país perdió décadas y décadas experimentando con modelos centralistas que sólo generaban miseria y estancamiento”.

milei

“Mientras el resto de los países de la región crecían, nosotros descubrimos hasta donde podía llegar nuestra decadencia”, afirmó, y señaló que esto generó “parálisis y una pérdida de fe en el futuro”.

Milei destacó la baja del riesgo país y consideró que el país “es digno” de tener una calificación crediticia “mucho mejor”. Remarcó que "ayer quebramos de nuevo los 500 puntos de riesgo país" y que "lo que hará que la Argentina sea Investment Grade será el día que los argentinos decidan serlo, abrazar las ideas de la libertad, que terminen de sepultar al populismo".