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Chiche Gelblung reapareció desde su internación y se mostró conmocionado por el caso Agostina Vega

Chiche Gelblung reapareció en Infama desde su internación: lúcido y habló del caso Agostina Vega.

31 may 2026, 20:17
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Chiche Gelblung
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Chiche Gelblung reapareció este domingo y trajo alivio tras días de preocupación. Internado desde hace dos semanas en el Sanatorio Mater Dei, el periodista había ingresado por un problema en un dedo del pie, pero su cuadro se complicó con una infección intrahospitalaria. A esto se sumaron versiones que hablaban de una posible falla renal, generando aún más inquietud.

La reaparición se dio a través de una videollamada con Infama (América TV), donde se lo pudo ver activo y conversando. La conductora Marcela Tauro relató: "Fíjense que él, van a ver que él está hablando. Nosotros le decimos: 'Te queremos, fuerza'. Y él nos empieza a hablar de la actualidad".

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En ese intercambio, Pablo Layús contó: "Me dice: '¿Vos me escribiste o me llamaste?' Habrá tocado él sin querer, para responderme. Y dice, porque estaba justo leyendo todo lo que tiene que ver con el caso de Agostina: '¿Cómo puede ser que en este país todavía...'".

La escena reflejó que, pese a la internación, Gelblung mantiene su interés por la actualidad. Tauro intettumpió a Layús y resumió con claridad: "Sí, la verdad que todos nos preguntamos lo mismo. Pero lo bueno de esto es que se lo ve y, fíjense, que está internado y con la actualidad".

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Qué dijo el Dr. Capuya sobre la salud de Chiche Gelblung que generó preocupación

La salud de Chiche Gelblung continúa generando preocupación, y el doctor Guillermo Capuya ofreció un panorama detallado en La Mañana con Moria (El Trece). El especialista fue claro al respecto: la recuperación del periodista “va a ser muy lenta”.

Desde el inicio, Capuya habló sin filtros. “Chiche tiene 82 años, es un adicto al trabajo. Yo lo conozco bastante. Es un mal paciente”, afirmó. Luego explicó que Gelblung suele ignorar las recomendaciones médicas y seguir su propio ritmo. Según contó, el periodista reconoce que los médicos le piden reposo, pero él insiste en continuar trabajando.

El médico recordó que en abril el conductor sufrió un episodio de claudicación -dificultades para caminar- que obligó a colocarle stents en una pierna para mejorar la circulación. También precisó que padece una enfermedad arterial que afecta no solo las coronarias, sino todas las arterias del cuerpo. El último fin de semana se descompensó y fue internado en terapia intensiva en la Clínica Los Arcos. “Fue a terapia intensiva, por lo tanto no era un cuadro banal”, subrayó.

Otro episodio reciente encendió las alarmas: una caída que le provocó un golpe en el arco superciliar izquierdo mientras estaba anticoagulado por los stents. “Se cae, hace un hematoma y ahí viene la sábana corta: o le saco la anticoagulación o hace un hematoma. Eso es complicado”, explicó Capuya sobre el dilema médico.

Por último, el especialista confirmó que Gelblung sigue bajo observación y tiene estudios pendientes. Aclaró que se encuentra lúcido y que además enfrenta un cuadro urológico que arrastra desde hace tiempo. Para cerrar, insistió: “Chiche es un paciente difícil”, aunque destacó el apoyo constante de su familia como clave en su recuperación.

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