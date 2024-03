¿Daniel Osvaldo vuelve a jugar al fútbol? La oferta que le hizo un importante club de ascenso

image.png

Qué le pasa a Daniel Osvaldo

El jueves 14 de marzo, el exdelantero, quien brilló en clubes como Boca, Roma y Juventus, se sinceró en un video que compartió en sus redes sociales. En esta emotiva grabación, reveló abiertamente sus luchas internas, confesando que enfrenta una profunda depresión y batalla contra adicciones al alcohol y las drogas.

"Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones al alcohol y las drogas. Lo quiero contar y compartir porque estoy en tratamiento psiquiátrico. Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando nada bien. Tengo la necesidad de hablarlo. Mi vida se me está yendo de las manos", expresó con sinceridad.