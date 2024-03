El mundo del fútbol se solidariza con Daniel Osvaldo: los mensajes de apoyo al exfutbolista

Otro exjugador que se sumó a mostrar su apoyo fue Darío Cvitanich, ex delantero de Boca, Racing, entre otros clubes argentinos: “Vamos Dani, el primer paso es hablarlo, partido difícil que vas a sacar adelante con la gente que te quiere y necesita verte bien…. sos un guerrero goleador!!!”.

Por su parte, Juan Forlín, ex marcador central del Xeneize, escribió: “¡Dani querido! ¡Que ganas de darte un abrazo hermano! ¡Sabes que te quiero mucho y sé que te vas a poner fuerte, sos una hermosa persona con un corazón enorme! ¡Vamos Dani Carajo!”. Matías Defederico también sumó su mensaje: ¡Vamos animal, acá estamos para bancarte y lo que necesites".

Además, Cristian Llama, quien tuvo un recordado paso por Arsenal de Sarandí y actualmente milita en Atlético Rafaela, dejó su comentario para Osvaldo: “¡Vamos arriba bomber!!! Rodéate de gente que te quiera de verdad… Y ni hablar de buscar un profesional para poder contar tus cosas. Forza”. Por su parte, el colombiano Roger Martínez, que en la actualidad viste los colores de Racing, fue otro de los que apoyó al ex jugador tras ver su largo video. “Vamos Dani Goleador, arriba”.

Con el correr de las horas y el impacto del conmovedor mensaje, diferentes personalidades del mundo se sumaron a los comentarios. Uno de ellos fue el ex jugador profesional y hoy comentarista Javi Márquez. “Dani hermano! Los que te conocemos y compartimos momentos a tu lado sabemos de la grandeza de tu persona. No decaigas, lucha fuerte que saldrás adelante y estaremos a tu lado hoy y siempre. Te quiero mucho!”, dijo el futbolista. Desde Italia, el ex entrenador de arqueros de la Roma Guido Nanni también planteó se expresó: “Forza Dani”.

En su confesión, Osvaldo detalló los problemas que ha enfrentado y admitió estar en tratamiento psiquiátrico y medicado. Agradeció a aquellos que lo han respaldado y pidió disculpas a amigos, familiares y especialmente a su pareja, Daniela.

La sincera revelación de Osvaldo no solo conmovió al mundo del fútbol, sino también a aquellos que luchan con problemas similares en su vida diaria, generando un importante debate sobre la salud mental y la importancia de buscar ayuda cuando sea necesario.

“Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones”, dijo el ex atacante de Boca Juniors en el inicio de su relato.

“Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”, explicó el ex futbolista de 38 años.

“No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”, dijo.

Aclaró que no quiere hacerse la víctima, pero para que entiendan el mal momento que atraviesa, todo se debe a su cuadro de depresión y falta de autoestima. Además, confirmó que está en un tratamiento psiquiátrico, y no aguantó las lágrimas en ese video oscuro que hizo desde su casa.