Daniel Osvaldo reapareció públicamente tras su desesperado pedido de ayuda: "¿No se animará a volver al fútbol, no?"

Durante la transmisión del encuentro, Enrique Pelemberg, relator de TyC Sports, destacó la presencia de Osvaldo, quien es amigo de Federico Patiño, colaborador de Martín Rolón, entrenador del equipo de Remedios de Escalada. Se especuló sobre la posibilidad de que Osvaldo regrese al fútbol, ya sea en la primera división de Talleres de Remedios de Escalada o en el fútbol Senior.

El video compartido por la señal deportiva tuvo una repercusión positiva, y muchos expresaron su alegría al ver a Osvaldo en buen estado. Los mensajes de apoyo abundaron, reflejando el deseo de verlo nuevamente en el campo de juego. Su eventual regreso sería una señal alentadora de que está avanzando positivamente en su tratamiento contra la depresión y las adicciones.

Qué le pasa a Daniel Osvaldo

El pasado jueves 14 de marzo, el exdelantero, quien brilló en clubes como Boca, Roma y Juventus, se sinceró en un video que compartió en sus redes sociales. En esta emotiva grabación, reveló abiertamente sus luchas internas, confesando que enfrenta una profunda depresión y batalla contra adicciones al alcohol y las drogas.

"Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones al alcohol y las drogas. Lo quiero contar y compartir porque estoy en tratamiento psiquiátrico. Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando nada bien. Tengo la necesidad de hablarlo. Mi vida se me está yendo de las manos", expresó con sinceridad.