La lapidaria frase que marcó el fin de la carrera de Daniel Osvaldo como futbolista

Durante esa temporada, vistiendo la camiseta azul y oro, Osvaldo contribuyó al equipo obteniendo el título local y la Copa Argentina bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena, con quien tuvo su mejor desempeño. Sin embargo, su situación en Boca cambió con la llegada de Guillermo Barros Schelotto.

Las lesiones lo aquejaron y le dificultaron su participación en el equipo titular. En un partido contra Huracán, donde se guardaron jugadores para un encuentro de Copa Libertadores, Osvaldo no fue incluido en el equipo, pero viajó a Uruguay para enfrentar a Nacional.

Su molestia por no ser titular en ese partido y los rumores sobre su inclusión en el "equipo B" llegaron al cuerpo técnico. En el empate en el Parque Central entre el Xeneize y El Bolso, el 9 solo tuvo cinco minutos, donde tocó un par de pelotas y pivoteo unos pelotazos. Una vez que finalizó el encuentro, Osvaldo no esperó a sus compañeros y se retiró del campo de juego, evidenciando su enojo.

Después del partido, aún con la indumentaria del club puesta, cerró la puerta y comenzó a fumar un cigarrillo. El humo se esparció por los pasillos, lo que generó la rápida intervención de Gustavo Barrios Schelotto, que, al intentar entrar para ver que ocurría, sintió que alguien trababa la puerta desde el otro lado. “Cerrá la puerta que vos sos el hermano”, contaron que escucharon algunos testigos por parte Osvaldo desde el interior del vestuario.

La situación llevó a una reunión con los referentes del equipo, como Agustín Orión, Cata Díaz y Carlos Tévez que tomaron la determinación de separar al artillero del plantel.

Cuando salió del estadio, Osvaldo fue interceptado por el periodista Marcelo Benedetto, quien le consultó por su vuelta a las canchas. “Me sentí bien, no me dolió para nada en los últimos 5 minutos que jugué. ¿Si pasó algo? No, no pasó nada”, lanzó, pero lo cierto es que sí había ocurrido.

Osvaldo no presenció los siguientes partidos de Boca y, finalmente, rescindió su contrato con la institución, poniendo puntos suspensivos a su carrera profesional para enfocarse en su otra pasión, la el rock. Regresó a las canchas en 2020 con Banfield, donde finalmente se retiró.

El dramático pedido de ayuda de Daniel Osvaldo ante cámara: "Estoy desesperado"

“Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones”, dijo el ex atacante de Boca Juniors en el inicio de su relato.

“Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”, explicó el ex futbolista de 38 años.

“No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”, dijo.

Aclaró que no quiere hacerse la víctima, pero para que entiendan el mal momento que atraviesa, todo se debe a su cuadro de depresión y falta de autoestima. Además, confirmó que está en un tratamiento psiquiátrico, y no aguantó las lágrimas en ese video oscuro que hizo desde su casa.