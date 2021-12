Del vacunatorio VIP al rechazo del Presupuesto: los 9 hechos políticos que marcaron el 2021

1. El vacunatorio VIP

Alberto Fernández y Ginés González García (Fuente: AP)

Fue el primer escándalo del año. El Gobierno había empezado la campaña de vacunación a fin de diciembre de 2020. Los laboratorios de Sputnik y AstraZeneca habían prometido millones de vacunas para el verano. Pero las vacunas no llegaban.

En febrero empezó un debate sobre los criterios que se tenían que usar para vacunar a una persona. ¿Los dirigentes políticos tenían que tener prioridad para vacunarse? ¿Debían ser considerados esenciales? Aparecieron fotos de militantes jóvenes de La Cámpora y el peronismo haciendo la V con la vacuna.

En ese contexto de sospechas, el periodista Horacio Verbitzky hizo una extraña declaración cuando en una entrevista le preguntaron si se había vacunado: “Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.

Así saltó una lista de vacunados VIP. Dirigentes políticos o allegados que eran priorizados por sus vínculos. En esa lista entraron Eduardo Duhalde y su familia, Carlos Zannini, Hugo Curto, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros

El ministro de salud Ginés González García terminó renunciando y ocupó su lugar Carla Vizzotti.

2. La muerte de Menem

-Zulemita Menem-

Saliendo de la cuestión del Covid, el 14 de febrero falleció Carlos Menem. El Presidente argentino que más duró ininterrumpidamente en el cargo y el único en el siglo XX entregar la banda presidencial en tiempo y forma a un presidente de otro partido político. El siguiente sería Macri en 2019, ya que Cristina no aceptó hacer el pase de mando en 2015.

Menem fue el padre de la Convertibilidad, logró estabilizar económicamente al país, frenó la inflación e insertó a la Argentina en el mundo.

Pero durante su gestión privatizó empresas, aumentó la desocupación y la pobreza, indultó a las cúpulas de la última dictadura militar. Su Presidencia recibió múltiples denuncias de corrupción.

Su muerte dejó un debate interno en el peronismo: algunos lo elogiaron por su rol de consolidar la democracia; otros, solo emitieron palabras protocolares.

3. Pfizer vs. Sputnik y la vuelta de la guerra fría

Vacuna pfizer.jpg

La vacuna de AstraZeneca que había producido la Argentina quedó varada en México. Rusia no enviaba las Sputnik comprometidas. En el país faltaban vacunas. Así apareció otro debate: ¿por qué se había priorizado una vacuna rusa en lugar de optar por las norteamericanas - particularmente la Pfizer- que habían dado buenos resultados en otros países?.

¿Fue por un posicionamiento geopolítico? “Fue que Pfizer no aceptó la coima que pedía el gobierno”, gritaban algunos opositores. “Es que pedían a cambio nuestros glaciares”, contestaba la militancia K. “No nos ponemos de acuerdo en la cláusula de indemnidad”, decían los diplomáticos.

Todo se puso peor cuando Sputnik no lograba fabricar el componente 2 de la vacuna. Otro debate nacional: ¿vencen o no las vacunas?

En el medio Pfizer fue la primera n ser autorizada para adolescentes. El Gobierno argentino seguía sin dar respuestas.

Finalmente, después de mucho debate, Vizzotti anunció en julio que la Argentina cerró un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis. Se usaron mayoritariamente para adolescentes de entre 12 y 17 años.

4. El conflicto por las clases

Reunión Alberto Fernández y Rodríguez Larreta.jpeg Alberto y Rodríguez Larreta, en Olivos. (Foto: Presidencia)

El Gobierno había reconocido a comienzos del año 2021 que había sido un error mantener a los chicos encerrados y sin clases presenciales. Había evidencia de que los chicos contagiaban menos y que el costo-beneficio de no ir a la escuela era demasiado alto. Quedaba un cabo suelto que era cómo proteger a los docentes para que no corrieran riesgo (y aceptaran ir).

Hubo una solución: vacunarlos con Sinopharm una vacuna china que aun no había sido aprobada para la población de riesgo de mayores de 60 años.

Tanto la ministra de Salud, Carla Vizzotti, como el de Eduación Nicolás Trotta coincidían en que la escuela debía ser lo último en cerrar.

Peor hacia el mes de abril los casos de Covid empezaron a crecer. El 13 de abril llegaron a 27.000 y Alberto Fernández anunció nuevas medidas, que incluyeron el cierre de las escuelas en el AMBA. Vizzotti y Trotta habían dicho horas antes que no cerrarían.

“Hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo de ese modo el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos, ver lo difícil que es”, dijo Alberto para justificar la decisión.

En la Ciudad un grupo de padres presentó un amparo para que se garantizaran las clases. La Justicia porteña le hizo lugar. Larreta mantuvo las clases, Nación apeló y el tema llegó hasta la Corte Suprema que determinó que la Ciudad es autónoma en materia educativa.

En la práctica, en la Ciudad de Buenos Aires no se interrumpió nunca la presencialidad en jardín y primaria, y primeros grados de secundaria. En provincia, recién en agosto se retomó la presencialidad con protocolos y burbujas.

5. Los 100.000 muertos

Marcha de las piedras2 (1).jpg

El 14 de julio la Argentina llegó a la triste cifra de los 100.000 muertos. El legado más dramático del Covid. ¿Quién fue el responsable de que se llegara a eso? ¿Se podría haber hecho algo para evitarlo? ¿Si hubieran estado las vacunas a tiempo, habría sido diferente? ¿Para que se hizo una cuarentena tan larga si al final el resultado fue igual de malo?

Preguntas sin respuesta. Pero los 100.000 muertos fueron el símbolo de que el Gobierno no logró acertar en el manejo de la pandemia.

6. La foto de "mi querida" Fabiola

cumpleaños fabiola.jpg La foto de la polémica, con Alberto Fernández ubicado a las izquierda de la imagen.

En el mes de agosto trascendió una foto de la quinta de Olivos del 14 de julio de 2020, en una de las etapas más duras de la cuarentena. En esa foto se veía en un brindis (sin barbijo ni distancia social) a Fabiola Yáñez con sus amigos. Estaban festejando su cumpleaños. También estaba Alberto Fernández en violación de la norma que él mismo había escrito.

“El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, dijo Alberto sin pronunciar la palabra “perdón”.

Según las primeras encuestas tras conocerse el hecho, la mitad de los votantes del Frente de Todos evaluaba cambiar su voto por el escándalo.

Ese castigo se vio en las PASO.

7. La derrota en las PASO, la renuncia masiva y el cambio de gabinete

Imagen viral de Cristina tras la derrota en las PASO.jpg Desde Chacarita, los principales personajes y candidatos del partido oficialista esperaron los resultados de las PASO 2021.

El 12 de septiembre fueron las PASO y el oficialismo perdió en casi todo el país. Juntos por el Cambio ganó en la provincia de Buenos Aires 38 a 33. Pero también ganó en provincias históricamente peronistas como La Pampa, San Luis, Chubut, Santa Cruz. Y en distritos difíciles como Misiones, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco.

El oficialismo solo ganó en 7 provincias norteñas.

La dura derrota provocó días después la renuncia en masa de todos los ministros y funcionarios ue respondían a Cristina Kirchner, encabezados por el ministro del interior Wado de Pedro. La relación de él con Alberto no volvió a ser la misma.

Cristina mandó una de sus cartas en que expuso duras críticas a la gestión de Alberto. Planteó que se estaba haciendo un ajuste fiscal y que por eso se habían perdido las PASO. “Le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres”, escribió.

Un día después Alberto cambió su gabinete.

8. Las elecciones generales y la derrota que fue victoria

Alberto Fernández fue el único orador en el acto por el Día de la Militancia peronista. Frente de Todos.jpg

El Gobierno lanzó el plan “platita”. Dinamizó planes sociales, dio algunos aumentos y puso su maquinaria electoral a trabajar. Dejó atrás algunas peleas internas. En Provincia de Buenos Aires, los intendentes se pusieron la camiseta para tratar de dar vuelta el resultado.

El peronismo achicó el resultado en Provincia a 1 punto y medio. Recuperó Chaco, Tierra del Fuego. Mejoró en otras.

Fue una dura derrota a nivel nacional y perdieron la provincia de Buenos Aires. Pero el Gobierno lo vivió con alivio. No fue la paliza que esperaban. Estaban vivos.

El 17 de noviembre, 3 días después de la elección, festejaron el día de la militancia. Alberto anunció un relanzamiento del Frente de Todos. Y dijo que en 2023 habría PASO para todos los cargos. ¿Habrá?

9. El nuevo Congreso

Votación del Presupuesto 2022 en Diputados. Primer derrota del Gobierno en el Congreso.jpg

Por primera vez en democracia el Congreso le rechazó un Presupuesto al Gobierno. La oposición impuso su número.

A los pocos días el oficialismo ganó una votación para modificar el impuesto a los bienes personales.

A la semana el oficialismo casi se queda sin quorum en el Senado porque un senador dio positivo de covid.

Pero a los minutos lograron el “pase” de una senadora aliada de Juntos por el Cambio y consiguieron el quórum.

Hacia fin de año se ve en el Congreso el reflejo de una Argentina empatada. Seguramente así van a ser los próximos dos años, en que ni el oficialismo ni la oposición tienen mayoría propia para imponer sus ideas.