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El duro mensaje de la esposa de Di María tras la eliminación de Rosario Central ante River

Después de la semifinal del Torneo Apertura, Jorgelina Cardoso respaldó al campeón del mundo con un mensaje cargado de críticas y emoción.

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El duro mensaje de la esposa de Di María tras la eliminación de Rosario Central ante River

El duro mensaje de la esposa de Di María tras la eliminación de Rosario Central ante River

La eliminación de Rosario Central ante River Plate en las semifinales del Torneo Apertura dejó repercusiones tanto dentro como fuera de la cancha. Luego de la derrota del Canalla por 1-0 en el Monumental, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, publicó un fuerte mensaje en redes sociales en defensa del campeón del mundo y apuntó contra quienes lo criticaron durante la previa y el desarrollo del partido.

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River consiguió el pase a la final gracias a un gol de penal convertido por Facundo Colidio y ahora espera rival del duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. Pero más allá de lo futbolístico, una de las situaciones que más repercusión generó fue el clima hostil que recibió Di María por parte de algunos hinchas millonarios.

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En ese contexto, Jorgelina Cardoso utilizó sus redes para respaldar públicamente al futbolista y lanzar una dura reflexión contra quienes cuestionaron al ex jugador de la Selección argentina.

“Solo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto, con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida”, escribió.

Luego continuó con un mensaje cargado de afecto hacia el futbolista: “Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres. Te amo, Ángel Di María”.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron repercusión entre hinchas de distintos clubes, especialmente después de una semifinal caliente y con mucha tensión en las tribunas.

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Qué dijo Di María tras la derrota

Después del encuentro, Ángel Di María habló con la prensa y analizó la eliminación de Rosario Central. El campeón del mundo se mostró molesto por algunas situaciones vinculadas al arbitraje y recordó las polémicas que se habían instalado antes del partido.

“Hicimos un buen partido. Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá. No por algo hablaron antes. Nosotros seguimos trabajando. Creo que hicimos un buen campeonato. Estoy orgulloso de nosotros. Ahora nos queda la Copa Libertadores, intentar terminar primeros”, expresó.

Pese al enojo por la derrota, el rosarino evitó profundizar la polémica y buscó bajar el tono cuando fue consultado por los insultos y cánticos que recibió en el estadio Monumental.

“No, son cosas del fútbol. Esas cosas pasaban antes, pero no se hablaban. Ahora sí se hablan. El fútbol es así. Nada, felicitarlos”, señaló.

Finalmente, Di María cerró con una frase conciliadora al recordar el cariño que recibió en otras oportunidades por parte de los hinchas de River: “Es fútbol, es folclore. Este estadio me ovacionó muchas veces y me quedo con eso”.

Mientras tanto, River Plate celebró el pase a una nueva final local, mientras que en Rosario Central el foco ya está puesto en la Copa Libertadores, el gran objetivo internacional que le queda al equipo en esta temporada.

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