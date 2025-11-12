Por qué se celebra el Día Nacional contra el Grooming, cómo prevenirlo y qué hacer ante una amenaza

Cómo prevenir el grooming

grooming.webp

La prevención del grooming es una responsabilidad compartida entre familias, escuelas y comunidad. Acompañar a niñas, niños y adolescentes en su vínculo con la tecnología es clave para reducir los riesgos.

Una herramienta fundamental es mantener el diálogo cotidiano sobre el uso que hacen de internet: qué sitios visitan, con quiénes interactúan y qué cosas los preocupan o incomodan. Estas conversaciones deben darse en un clima de confianza, sin centrarse solo en los peligros, sino también en los aspectos positivos de las redes y plataformas digitales.

También es importante hablar sobre los riesgos de interactuar con desconocidos y dejar en claro que, ante cualquier situación incómoda, pueden acudir a un adulto de confianza.

Otra medida preventiva es configurar adecuadamente la privacidad de las cuentas tanto de los menores como de los adultos que comparten información sobre ellos. Controlar qué se publica y quién puede verlo reduce la exposición.

A nivel familiar y social, resulta útil reflexionar sobre qué información compartimos en internet y con quién. Fomentar una actitud crítica y consciente frente a los contenidos digitales ayuda a construir entornos más seguros.

Por último, la educación sexual integral tiene un rol clave en la prevención. Brindar información precisa, confiable y adaptada a cada edad permite que los chicos reconozcan situaciones de riesgo, comprendan sus derechos y sepan cómo pedir ayuda si algo los hace sentir incómodos o inseguros.

Cómo actuar ante un caso de grooming

grooming

Ante una situación de ciberacoso, es importante tratar el hecho como un caso de abuso sexual contra menores. Algunas recomendaciones para intervenir correctamente son: