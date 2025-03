Alpine, en alerta: la advertencia del hermano de Michael Schumacher que ilusiona a Colapinto

image.png

La posibilidad de un cambio en Alpine no solo se debate en los pasillos del equipo, sino que también es un tema de conversación entre históricos de la categoría. Ralf Schumacher, ex piloto de F1 y hermano de Michael, dejó una declaración que favorece al argentino. "No estoy escuchando nada en este momento, pero conozco a Flavio (Briatore). Si el chico no rinde, probablemente tampoco fue muy fuerte en la prueba, (pero) por lo que he escuchado, (su reemplazo) pasará bastante rápido", señaló en el podcast Backstage Boxengasse.