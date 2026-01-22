Amnistía general: la inesperada decisión que tomó la AFA antes del comienzo del Torneo Apertura

Por qué la medida beneficia especialmente a Estudiantes

Entre los casos más resonantes se encuentran los de Estudiantes de La Plata. Varios jugadores del Pincha habían sido sancionados tras el episodio ocurrido con Rosario Central, cuando le dieron la espalda al rival durante el reconocimiento ordenado por la AFA por el primer puesto en la tabla anual de la Liga Profesional 2025.

Con esta amnistía, esos castigos quedaron sin efecto y los futbolistas involucrados fueron habilitados para competir de manera inmediata. La decisión representa un alivio deportivo para el club platense, que recupera disponibilidad plena de su plantel en el inicio de la competencia, aunque también reabre el debate sobre el mensaje disciplinario que transmite la medida.

Qué otros clubes y protagonistas fueron beneficiados

La amnistía no se limitó a Estudiantes. También resultaron alcanzados jugadores de distintos equipos de la Liga Profesional. En Estudiantes, los beneficiados son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain, Lucas Alario y Martín Arzamendia.

En otros clubes, quedaron sin sanción César Ibáñez (Huracán), Ramón Arias (Tigre), Jhohan Romaña (San Lorenzo) e Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés (Independiente). A su vez, la medida también alcanzó a entrenadores: Ricardo Zielinski, de Belgrano, y Guillermo Barros Schelotto, de Vélez, quedaron habilitados tras la decisión del Tribunal.

Qué impacto tiene la decisión a horas del inicio del torneo

La resolución llega en un momento sensible, con los equipos ya enfocados en el arranque de la competencia. Para muchos entrenadores, significa recuperar alternativas que no estaban disponibles; para otros, implica rearmar sobre la marcha una planificación que contemplaba bajas obligadas.

Al mismo tiempo, la medida genera polémica por su alcance general y por el contexto en el que fue adoptada. Con el levantamiento de las sanciones, la AFA vuelve a quedar en el centro de la discusión, en una decisión que tendrá impacto inmediato en lo deportivo y que seguramente seguirá generando debate en el fútbol argentino.