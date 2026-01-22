En vivo Radio La Red
Tras caerse el pase de Hinestroza, Boca avanza por un delantero colombiano: quién es

El delantero colombiano fue ofrecido a la dirigencia, gustó y Boca ya presentó una oferta inicial para intentar cerrar su llegada.

Luego del inesperado desenlace de la negociación por Marino Hinestroza, Boca volvió a mover fichas en el mercado de pases y reactivó con fuerza la búsqueda de extremos. En ese escenario, el nombre que tomó protagonismo en las últimas horas es el de Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense, por quien la dirigencia ya decidió avanzar de manera concreta.

Serna había sido ofrecido días atrás y su perfil generó rápidamente consenso interno. Con la necesidad de reforzar el frente ofensivo y sumar variantes por las bandas, Boca encontró en el colombiano una opción que combina recorrido, actualidad y experiencia internacional. Así, Juan Román Riquelme y su equipo dieron luz verde para ir a fondo por el atacante del conjunto carioca.

Por qué Boca eligió avanzar por Kevin Serna

La caída del pase de Hinestroza, que finalmente continuará su carrera en Vasco da Gama, obligó a Boca a reformular su plan en ataque. Con ese vacío, la dirigencia retomó contactos por distintos nombres y el de Serna se consolidó rápidamente como una prioridad.

Según la información, este miércoles Boca presentó una oferta inicial por el extremo de 28 años. Si bien los números están por debajo de las pretensiones del futbolista y de Fluminense, en el club son optimistas y confían en que las negociaciones se intensifiquen en las próximas horas para acercar posiciones.

En paralelo, Boca también reactivó conversaciones por Ángel Romero, con la intención de reforzar todos los frentes ofensivos. La idea es cerrar, al menos, una de esas gestiones en este tramo del mercado.

Qué le puede aportar Serna al ataque de Boca

Kevin Serna llega respaldado por un rendimiento sostenido en el fútbol brasileño. En la última temporada disputó 67 partidos oficiales con Fluminense, en los que convirtió 13 goles y aportó 8 asistencias, números que lo posicionaron como una pieza habitual dentro del equipo.

El colombiano se desempeña principalmente como extremo por derecha, una zona que Boca busca potenciar, y ya tuvo rodaje a nivel internacional. Disputó dos encuentros con la Selección de Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, un dato que suma valor a su recorrido profesional.

Serna arribó a Fluminense en julio de 2024, meses después de la final de la Copa Libertadores ante Boca, torneo en el que el conjunto brasileño terminó consagrándose campeón. Desde entonces, logró continuidad y protagonismo, lo que explica el interés xeneize por sumarlo en este mercado.

¿Cuáles son los obstáculos para cerrar la operación?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Serna ronda los cinco millones de dólares. Además, el delantero tiene contrato vigente con Fluminense hasta finales de 2027, por lo que cualquier negociación deberá contemplar una salida acordada con el club carioca.

A ese escenario se suma una cuestión administrativa clave. En caso de concretarse la llegada de Ángel Romero —una operación que aparece como más avanzada—, Boca necesitará liberar un cupo de extranjero para poder incorporar también a Serna. Por ese motivo, la dirigencia elevará una consulta a la AFA sobre la situación de Marcelo Saracchi, actualmente cedido al Celtic de Escocia, pero que sigue ocupando una de las plazas permitidas.

La otra alternativa que evalúa el club es que el chileno Williams Alarcón pueda obtener la nacionalidad argentina y deje de ocupar cupo de extranjero. Mientras tanto, Boca avanza, negocia y busca resolver detalles para reforzar un ataque que necesita variantes y profundidad de cara a lo que viene.

