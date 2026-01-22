En vivo Radio La Red
Volantazo en Boca: una de las figuras le dijo que no a Europa y buscará ser titular con Úbeda

El futbolista descartó una propuesta del fútbol español y decidió quedarse en el club con el objetivo de revertir su imagen y ganarse un lugar en el once inicial.

El mercado de pases de Boca transita días de tensión e incertidumbre. La falta de incorporaciones y la caída de negociaciones que parecían avanzadas encendieron el malestar de los hinchas, que observan con preocupación cómo se acerca el inicio de la competencia oficial. En ese contexto, una decisión individual rompió con la lógica de salidas que se venía analizando puertas adentro: Kevin Zenón rechazó una oferta de Europa y apostará a ganarse un lugar como titular bajo la conducción de Claudio Úbeda.

image

El mediocampista zurdo estaba en negociaciones con el Deportivo Alavés de España, club que había vuelto a la carga luego de que Boca desestimara una primera propuesta. Sin embargo, en las últimas horas, el propio futbolista optó por descartar la chance de emigrar y enfocarse en su presente en el Xeneize, con la intención de revertir su imagen y recuperar protagonismo.

¿Cuál era la oferta que Zenón rechazó?

La propuesta del club español consistía en un préstamo por 18 meses, a cambio de un millón de dólares, con una opción de compra fijada en siete millones de euros. Las charlas habían sido retomadas recientemente y, desde lo económico, representaban una salida viable para Boca en un mercado que todavía no logró cerrar refuerzos.

Pese a ese escenario, Zenón priorizó lo deportivo. Convencido de que puede dar más con la camiseta azul y oro, decidió quedarse y pelear por un lugar, aun sabiendo que su ciclo en el club viene siendo irregular y que su nombre había sido señalado como posible salida.

Por qué Zenón busca una revancha en Boca

Tras su llegada desde Unión, el volante tuvo un inicio prometedor que rápidamente se diluyó. Luego de disputar los tres partidos del Mundial de Clubes, su nivel cayó de manera notoria y dejó de ser una prioridad para el entonces entrenador Miguel Ángel Russo. Las flojas actuaciones despertaron murmullos en la Bombonera y un creciente enojo en parte del público.

En ese contexto, el propio futbolista manifestó su deseo de jugar en Europa y comenzó a quedar al margen de las convocatorias. Sin embargo, el cambio de ciclo en el banco de suplentes modificó el escenario. Con la llegada de Claudio Úbeda, Zenón fue identificado como uno de los jugadores a recuperar, una señal que el mediocampista interpretó como una oportunidad concreta.

Qué rol podría tener Zenón con Claudio Úbeda

Ante la frustrada incorporación del colombiano Marino Hinestroza, Zenón entiende que puede encontrar espacio en una zona del campo donde Boca necesita variantes. Su perfil zurdo y su capacidad para desempeñarse por banda o como volante ofensivo le abren una puerta en un equipo que aún busca identidad y funcionamiento.

La intención del jugador es clara: levantar su rendimiento, volver a ser competitivo y transformarse en una opción real dentro del once inicial. Para eso, sabe que deberá responder dentro de la cancha y dejar atrás un tramo marcado por la irregularidad.

Cómo sigue el mercado de pases de Boca

Mientras Zenón apuesta por quedarse, la dirigencia continúa trabajando para cerrar refuerzos. Tras la caída del pase de Hinestroza, varios futbolistas fueron ofrecidos al club y en las últimas horas Boca avanzó por Ángel Romero.

El mediocampista paraguayo, que llegaría libre desde Corinthians, estaría cerca de convertirse en el primer refuerzo del mercado. Incluso, versiones indican que este miércoles habría mantenido una reunión con Juan Román Riquelme para terminar de definir los detalles de su contrato.

En un Boca que todavía busca certezas, la decisión de Zenón marca un gesto fuerte: quedarse, dar pelea y tratar de transformar una etapa adversa en una oportunidad para volver a ser protagonista.

