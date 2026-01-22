Volantazo en Boca: una de las figuras le dijo que no a Europa y buscará ser titular con Úbeda

Por qué Zenón busca una revancha en Boca

Tras su llegada desde Unión, el volante tuvo un inicio prometedor que rápidamente se diluyó. Luego de disputar los tres partidos del Mundial de Clubes, su nivel cayó de manera notoria y dejó de ser una prioridad para el entonces entrenador Miguel Ángel Russo. Las flojas actuaciones despertaron murmullos en la Bombonera y un creciente enojo en parte del público.

En ese contexto, el propio futbolista manifestó su deseo de jugar en Europa y comenzó a quedar al margen de las convocatorias. Sin embargo, el cambio de ciclo en el banco de suplentes modificó el escenario. Con la llegada de Claudio Úbeda, Zenón fue identificado como uno de los jugadores a recuperar, una señal que el mediocampista interpretó como una oportunidad concreta.

Qué rol podría tener Zenón con Claudio Úbeda

Ante la frustrada incorporación del colombiano Marino Hinestroza, Zenón entiende que puede encontrar espacio en una zona del campo donde Boca necesita variantes. Su perfil zurdo y su capacidad para desempeñarse por banda o como volante ofensivo le abren una puerta en un equipo que aún busca identidad y funcionamiento.

La intención del jugador es clara: levantar su rendimiento, volver a ser competitivo y transformarse en una opción real dentro del once inicial. Para eso, sabe que deberá responder dentro de la cancha y dejar atrás un tramo marcado por la irregularidad.

Cómo sigue el mercado de pases de Boca

Mientras Zenón apuesta por quedarse, la dirigencia continúa trabajando para cerrar refuerzos. Tras la caída del pase de Hinestroza, varios futbolistas fueron ofrecidos al club y en las últimas horas Boca avanzó por Ángel Romero.

El mediocampista paraguayo, que llegaría libre desde Corinthians, estaría cerca de convertirse en el primer refuerzo del mercado. Incluso, versiones indican que este miércoles habría mantenido una reunión con Juan Román Riquelme para terminar de definir los detalles de su contrato.

En un Boca que todavía busca certezas, la decisión de Zenón marca un gesto fuerte: quedarse, dar pelea y tratar de transformar una etapa adversa en una oportunidad para volver a ser protagonista.