Colapinto entra en la cuenta regresiva: el cronograma completo de su pretemporada en la F1

Cuándo y dónde será la presentación oficial del A526

Uno de los momentos más esperados de la pretemporada llegará el viernes 23 de enero. Ese día, desde las 8.30 (hora argentina), Alpine realizará la presentación oficial del A526 en Barcelona, en un evento especial que se desarrollará a bordo de un crucero aportado por uno de los principales sponsors de la escudería.

Además del lanzamiento formal del auto, la jornada incluirá las primeras pruebas en pista en suelo español. Será una instancia clave no solo desde lo deportivo, sino también desde lo mediático, en un contexto donde Colapinto comenzará a asumir un rol central como piloto titular del equipo.

Cómo sigue la preparación antes del inicio del Mundial

Tras la presentación, los pilotos permanecerán en Barcelona para dar inicio a una serie de ensayos de pretemporada junto al resto de las escuderías. Alpine trabajará en el Circuito de Barcelona-Catalunya entre el 26 y el 30 de enero, en jornadas previas a los tests oficiales.

La etapa más intensa llegará en febrero, con las pruebas oficiales en el Circuito Internacional de Bahréin. Allí, Colapinto tendrá dos tandas de ensayos: del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, en doble turno diario, de 4.00 a 8.00 y de 9.00 a 13.00 (horario argentino). Serán días determinantes para acumular kilómetros, ajustar el rendimiento y afinar detalles de cara al debut.

Cuándo comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 2026 se pondrá en marcha en Australia. La actividad del Gran Premio comenzará el viernes 6 de marzo, mientras que la primera carrera del año se disputará el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park.

Para Franco Colapinto, cada fecha de este cronograma representa un paso más hacia el gran objetivo: llegar competitivo al inicio de su primera temporada completa como piloto titular en la máxima categoría del automovilismo mundial.