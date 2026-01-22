En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

Colapinto entra en la cuenta regresiva: el cronograma completo de su pretemporada en la F1

El piloto argentino atraviesa semanas decisivas junto a Alpine, con pruebas en pista, presentación oficial del nuevo auto y los tests que marcarán el inicio de su primera temporada completa en la Fórmula 1.

Franco Colapinto se acerca a uno de los momentos más importantes de su carrera. El piloto argentino transita la recta final de la pretemporada con Alpine y ya comenzó a vivir, de manera concreta, el calendario que lo llevará a debutar como titular en la Fórmula 1 durante la temporada 2026. Entre pruebas iniciales, presentaciones oficiales y ensayos reglamentados, el foco está puesto en llegar de la mejor manera al arranque del campeonato.

La actividad ya está en marcha. Este miércoles, en Silverstone, la escudería francesa realizó la primera prueba del monoplaza A526, el auto que Colapinto compartirá durante el año con su compañero de equipo, Pierre Gasly. Fue el primer contacto real en pista de la nueva unidad, un paso clave dentro del proceso de adaptación y puesta a punto.

Qué pruebas ya realizó Alpine con Colapinto

La jornada en Silverstone marcó el inicio formal del trabajo en pista. Allí, Alpine llevó adelante un test inicial del A526, enfocado en comprobar sistemas, recopilar datos y evaluar el comportamiento general del auto. Si bien se trata de ensayos controlados, cada kilómetro recorrido resulta fundamental en una etapa donde todo ajuste cuenta.

Este jueves, también en Silverstone, Colapinto y Gasly participarán del shakedown del nuevo monoplaza. Se trata de un evento reglamentado por la Fórmula 1, limitado a un máximo de tres vueltas o 15 kilómetros, cuyo objetivo es validar el funcionamiento del coche del año en curso antes de avanzar con pruebas más exigentes.

Cuándo y dónde será la presentación oficial del A526

Uno de los momentos más esperados de la pretemporada llegará el viernes 23 de enero. Ese día, desde las 8.30 (hora argentina), Alpine realizará la presentación oficial del A526 en Barcelona, en un evento especial que se desarrollará a bordo de un crucero aportado por uno de los principales sponsors de la escudería.

Además del lanzamiento formal del auto, la jornada incluirá las primeras pruebas en pista en suelo español. Será una instancia clave no solo desde lo deportivo, sino también desde lo mediático, en un contexto donde Colapinto comenzará a asumir un rol central como piloto titular del equipo.

Cómo sigue la preparación antes del inicio del Mundial

Tras la presentación, los pilotos permanecerán en Barcelona para dar inicio a una serie de ensayos de pretemporada junto al resto de las escuderías. Alpine trabajará en el Circuito de Barcelona-Catalunya entre el 26 y el 30 de enero, en jornadas previas a los tests oficiales.

La etapa más intensa llegará en febrero, con las pruebas oficiales en el Circuito Internacional de Bahréin. Allí, Colapinto tendrá dos tandas de ensayos: del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, en doble turno diario, de 4.00 a 8.00 y de 9.00 a 13.00 (horario argentino). Serán días determinantes para acumular kilómetros, ajustar el rendimiento y afinar detalles de cara al debut.

Cuándo comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 2026 se pondrá en marcha en Australia. La actividad del Gran Premio comenzará el viernes 6 de marzo, mientras que la primera carrera del año se disputará el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park.

Para Franco Colapinto, cada fecha de este cronograma representa un paso más hacia el gran objetivo: llegar competitivo al inicio de su primera temporada completa como piloto titular en la máxima categoría del automovilismo mundial.

