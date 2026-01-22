Grave denuncia: acusan a un ex Boca y a otros dos futbolistas por abuso

Por qué la denuncia se realizó en la Argentina

La presentación judicial fue realizada en las últimas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Rabione. Según se informó, la denunciante explicó que el temor, la confusión y el hecho de encontrarse en otro país influyeron en su decisión de no denunciar en Montevideo.

Una vez en la Argentina, la joven fue atendida primero en un hospital de San Isidro y luego en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios médicos. Además, aportó la ropa que utilizó la noche del hecho para que sea sometida a pericias, con el objetivo de obtener pruebas que respalden su relato, incluyendo análisis de ADN.

Quiénes son los jugadores de Alianza Lima denunciados

El nombre que genera mayor impacto es el de Carlos Zambrano, defensor peruano con pasado reciente en el fútbol argentino. Zambrano jugó en Boca entre 2020 y 2022 y también desarrolló una extensa carrera en Europa, lo que lo convirtió en una figura reconocida en la región.

Miguel Trauco, por su parte, tuvo pasos por Flamengo y el fútbol francés, mientras que Sergio Peña Flores ha sido parte de la selección peruana durante la última década. Los tres futbolistas se encontraban en Uruguay en el marco de la pretemporada y de la Serie Río de la Plata.

Cómo sigue la causa judicial

La Justicia argentina ya inició la investigación y, de avanzar el expediente, deberá comunicar formalmente la imputación a la Justicia uruguaya, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido en Montevideo. Esto podría implicar exhortos internacionales y pedidos de colaboración judicial entre ambos países.

El caso guarda similitudes con otros antecedentes recientes en el fútbol argentino que generaron un fuerte impacto público. Por el momento, se trata de una denuncia en etapa inicial, y será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades a partir de las pruebas recolectadas.

Mientras tanto, el foco está puesto en la gravedad de la acusación y en la conmoción que genera que uno de los denunciados sea un ex jugador de Boca, un dato que vuelve a poner al fútbol en el centro de una investigación judicial sensible y de alto impacto público.