En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Zambrano
ESCÁNDALO

Grave denuncia: acusan a un ex Boca y a otros dos futbolistas por abuso

La denuncia fue realizada por una joven argentina de 22 años ante la Justicia de Buenos Aires y señala a tres futbolistas de Alianza Lima, entre un ex defensor de Boca.

Grave denuncia: acusan a un ex Boca y a otros dos futbolistas por abuso

Una denuncia de extrema gravedad sacudió al fútbol sudamericano en las últimas horas. Tres jugadores del club peruano Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual por una joven argentina de 22 años, en un hecho que, según consta en la presentación judicial, habría ocurrido en Montevideo. Entre los acusados se encuentra Carlos Zambrano, ex futbolista de Boca y uno de los nombres más conocidos del grupo.

Leé también Arranca el Torneo Apertura: quiénes serán los árbitros del debut de River y Boca
Nicolás Ramírez
image

La información fue revelada en el noticiero Otra Mañana, que conduce Antonio Laje por A24, y da cuenta de una causa que ya está en manos de la Justicia argentina. Además de Zambrano, los otros dos jugadores denunciados son Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, ambos integrantes habituales de la Selección de Perú y actuales futbolistas de Alianza Lima.

Embed

Dónde y cómo habrían ocurrido los hechos denunciados

De acuerdo con el relato presentado en la causa, el episodio denunciado habría tenido lugar en un hotel de Montevideo, más precisamente en el Hyatt Centric. La joven argentina habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada al lugar donde se alojaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga.

Siempre según la denuncia, en ese contexto habrían aparecido los otros dos futbolistas y se habría producido un abuso sexual con acceso carnal. La joven, en estado de shock y atravesada por el miedo, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y regresó de inmediato a la Argentina.

Por qué la denuncia se realizó en la Argentina

La presentación judicial fue realizada en las últimas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Rabione. Según se informó, la denunciante explicó que el temor, la confusión y el hecho de encontrarse en otro país influyeron en su decisión de no denunciar en Montevideo.

Una vez en la Argentina, la joven fue atendida primero en un hospital de San Isidro y luego en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios médicos. Además, aportó la ropa que utilizó la noche del hecho para que sea sometida a pericias, con el objetivo de obtener pruebas que respalden su relato, incluyendo análisis de ADN.

Quiénes son los jugadores de Alianza Lima denunciados

El nombre que genera mayor impacto es el de Carlos Zambrano, defensor peruano con pasado reciente en el fútbol argentino. Zambrano jugó en Boca entre 2020 y 2022 y también desarrolló una extensa carrera en Europa, lo que lo convirtió en una figura reconocida en la región.

Miguel Trauco, por su parte, tuvo pasos por Flamengo y el fútbol francés, mientras que Sergio Peña Flores ha sido parte de la selección peruana durante la última década. Los tres futbolistas se encontraban en Uruguay en el marco de la pretemporada y de la Serie Río de la Plata.

Cómo sigue la causa judicial

La Justicia argentina ya inició la investigación y, de avanzar el expediente, deberá comunicar formalmente la imputación a la Justicia uruguaya, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido en Montevideo. Esto podría implicar exhortos internacionales y pedidos de colaboración judicial entre ambos países.

El caso guarda similitudes con otros antecedentes recientes en el fútbol argentino que generaron un fuerte impacto público. Por el momento, se trata de una denuncia en etapa inicial, y será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades a partir de las pruebas recolectadas.

Mientras tanto, el foco está puesto en la gravedad de la acusación y en la conmoción que genera que uno de los denunciados sea un ex jugador de Boca, un dato que vuelve a poner al fútbol en el centro de una investigación judicial sensible y de alto impacto público.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Zambrano Club Alianza Lima Abuso
Notas relacionadas
Tras caerse el pase de Hinestroza, Boca avanza por un delantero colombiano: quién es
Crisis en Boca: los cuatro delanteros que fueron ofrecidos ante la ola de lesiones
¿Fin de la novela? Hinestroza rompió el silencio luego de que se cayera su pase a Boca: "Que..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar