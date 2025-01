Ander Herrera reveló un mensaje que le envió Leandro Paredes y enloqueció a los hinchas

El exjugador del Athletic Club de Bilbao y compañero de Paredes en el PSG no tardó en confirmar la charla que mantuvo con el volante de la Roma: "Sí, me habló, me escribió, me felicitó y me habló muy bien del club y de la hinchada, de lo que es esta institución". Aunque no dio detalles adicionales, sus palabras no hicieron más que alimentar la ilusión de los hinchas xeneizes sobre un posible regreso del mediocampista argentino a La Boca.

Herrera y la presión para que Paredes regrese

La conexión entre Herrera y Paredes no es nueva, y el vasco no perdió tiempo en meter presión para convencerlo de volver al club de sus amores. En su llegada a Buenos Aires, mientras hablaba con la prensa en la puerta de una clínica, le mostraron una foto de Paredes de niño con la camiseta de Boca, a lo que respondió con entusiasmo: "Claro que sí, hablé con él hace cinco minutos".

Cuando se le preguntó si veía posible el regreso del campeón del mundo, el mediocampista español fue contundente: "Yo creo que sí, lo hacemos volver". Estas declaraciones no hicieron más que reforzar las esperanzas de Boca, que sigue trabajando para cumplir con uno de los sueños más grandes de su hinchada: repatriar a Paredes para la temporada 2025, en la que el club competirá en el Mundial de Clubes.

Por ahora, el presente de Herrera comienza a escribirse en el fútbol argentino, mientras el Xeneize no pierde la fe en que Leandro Paredes vuelva a vestir la camiseta azul y oro.