La inesperada foto que expuso la verdad de la pelea entre Indiana Cubero y Mica Viciconte

IG - Mica Viciconte e Indiana Cubero con sus hermanas y su padre

Además, Allegra acompañó una de las postales con una frase breve pero contundente: “En familia”. El mensaje fue tomado como una demostración de unidad luego de semanas donde el tema había ocupado espacio en distintos programas y portales de espectáculos, especialmente tras todo lo que se habló alrededor de la fiesta de 15 y de la dinámica familiar entre todos ellos.

Por otra parte, también hubo otra imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales. En esa postal se veía a Fabián Cubero besando a Mica Viciconte apenas después de que ella soplara las velitas. La escena mostró un momento relajado, espontáneo y cargado de cariño, algo que llamó especialmente la atención porque en el último tiempo también habían trascendido rumores sobre posibles problemas de pareja.

La publicación fue acompañada únicamente por un emoji de corazón rojo, sin más palabras. Sin embargo, ese simple gesto alcanzó para que muchos interpretaran que tanto la relación entre Mica e Indiana como el presente sentimental de la pareja atraviesan un momento de estabilidad, lejos de las versiones de crisis que habían comenzado a circular.

Mica Viciconte y Fabián Cuber - beso cumpleaños

Cuál fue la llamativa actitud de las hijas de Nicole Neumann en el cumpleaños de Mica Viciconte

El cumpleaños número 37 de Mica Viciconte volvió a ubicar a la familia ensamblada en el centro de la escena. La panelista lo celebró el pasado 3 de mayo con una escapada al sur junto a Fabián Cubero y el pequeño Luca, en un contexto atravesado por las repercusiones que se venían generando desde hacía varias semanas alrededor del vínculo con las hijas del exfutbolista y Nicole Neumann.

La fecha especial llegó apenas días después del festejo de 15 de Allegra Cubero, una celebración que previamente había quedado envuelta en distintas versiones sobre supuestas tensiones familiares. En ese momento, comenzaron a circular comentarios que hablaban de cierta incomodidad entre Indiana, sus hermanas y Viciconte. Sin embargo, las imágenes que aparecieron durante la fiesta mostraron una realidad completamente distinta.

En las fotos y videos compartidos en redes sociales se pudo ver a todos disfrutando del evento con normalidad, en un ambiente relajado y cordial. Esa situación terminó desactivando, al menos parcialmente, las especulaciones sobre un posible conflicto interno dentro de la familia.

Saludo de Allegra Cubero a Mica Viciconte

Pese a eso, el cumpleaños de Mica Viciconte volvió a generar preguntas. La influencer eligió pasar su día lejos de Buenos Aires y desde el inicio de la jornada mostró distintos momentos de su estadía en Villa La Angostura. Rodeada por la naturaleza y instalada en un hotel junto a Cubero y Luca, compartió imágenes de descanso y tranquilidad.

Pero hubo un detalle que rápidamente llamó la atención de muchos usuarios en redes: en ninguna de las publicaciones aparecieron las hijas de Nicole Neumann. La ausencia de las adolescentes en las postales del viaje despertó nuevamente comentarios y rumores alrededor del presente del vínculo familiar.

De todos modos, también hubo señales que parecieron llevar calma. Entre los numerosos mensajes de cumpleaños que recibió Viciconte, sobresalieron especialmente los saludos que le dedicaron Allegra y Sienna Cubero a través de sus redes sociales.

“Cumple @micaviciconte, te quiero”, escribió Allegra en una historia de Instagram. Por su parte, Sienna también tuvo palabras afectuosas para la pareja de su padre: “Feliz cumple @micaviciconte espero que la pases muy lindo, te quiero mucho”.

salludo de Fabián Cubero a Mica Viciconte

Distinta fue la situación de Indiana Cubero, quien no realizó ninguna publicación pública por el cumpleaños de Viciconte. Ese silencio volvió a alimentar las especulaciones que vienen circulando desde hace varias semanas.

Aunque desde el entorno familiar aseguran que no existe ningún conflicto, distintos rumores sostienen que habría una cierta distancia entre Indiana y la panelista. Incluso, algunas versiones indican que esa situación habría influido en la decisión de la adolescente de volver a convivir con su madre. Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales y el tema continúa rodeado de versiones cruzadas.