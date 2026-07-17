Darío Barassi reveló de qué figura de la Selección Argentina está enamorada su esposa

El momento más divertido todavía estaba por llegar. Luego de reconocer la admiración que su esposa siente por el futbolista, Barassi encontró el lado positivo de la situación y recurrió a su característico humor: "A mí me hace sentir que me parezco un poco", dijo entre carcajadas, insinuando que, si Lucía tiene debilidad por Otamendi, quizás él comparte algún rasgo físico con el campeón del mundo.

Su ocurrencia hizo estallar de risa a los participantes, al público y al equipo del programa, y el divertido intercambio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios destacaron una vez más el carisma del conductor y su capacidad para reírse de sí mismo.

¿Quién es la mujer de Darío Barassi?

La esposa de Darío Barassi es Lucía Gómez Centurión, psicóloga oriunda de San Juan, donde ambos se conocieron siendo adolescentes. La pareja tuvo una historia con idas y vueltas —Barassi contó que estuvo enamorado de ella "desde el minuto uno", aunque tuvo que esperar varios años porque Lucía estaba en otra relación— hasta que finalmente se casaron y hoy llevan más de una década juntos, con dos hijas en común: Emilia e Inés.

Lejos de la exposición mediática que caracteriza al conductor, Lucía eligió desarrollar su carrera fuera de la televisión: es psicóloga y directora de Aprentia, una institución dedicada al acompañamiento escolar de niños y adolescentes con dificultades pedagógicas o emocionales. Aunque mantiene un perfil bajo, suele aparecer en las publicaciones familiares que Barassi comparte en sus redes sociales, donde el conductor no duda en dedicarle mensajes de amor y destacar su rol como pilar de la familia.