Argentina volvió a entrenarse con miras a Jordania: cómo sería la formación que probó Scaloni

Si bien está prácticamente descartado para enfrentar a Jordania, en la Selección reina el optimismo respecto de su recuperación para los 16avos de final, instancia que se disputará el próximo 3 de julio. El cuerpo técnico considera prioritario no correr riesgos y preservarlo para los cruces decisivos de la competencia.

Con la clasificación ya asegurada, Scaloni analiza realizar una importante rotación frente a Jordania. La gran incógnita pasa por determinar si utilizará una formación completamente alternativa o si mezclará titulares y suplentes. Entre los futbolistas con más posibilidades de regresar al equipo aparecen Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez, quienes podrían tener una oportunidad desde el arranque para intentar recuperar terreno en la consideración del entrenador.

Sin embargo, las buenas actuaciones de Facundo Medina en el lateral izquierdo y de Lautaro Martínez en ataque mantienen abierta la competencia interna. El delantero del Inter, pese a no convertir frente a Austria, volvió a mostrarse peligroso y fue quien generó el penal que luego desperdició Messi.

También podrían sumar minutos varios jugadores que todavía tuvieron poca participación en el Mundial, entre ellos Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nicolás González. En defensa, además, existe expectativa por la recuperación de Gonzalo Montiel, quien volvió a entrenarse con normalidad y podría estar disponible para el próximo encuentro.

¿Messi descansa ante Jordania?

La principal duda gira alrededor del capitán argentino. Con el liderazgo del grupo asegurado, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de darle descanso a Messi para llegar en plenitud física a los cruces eliminatorios.

En ese escenario, Julián Álvarez y Lautaro Martínez podrían compartir la delantera desde el inicio. Otra alternativa que maneja Scaloni es apostar por una dupla integrada por Julián y Flaco López.

Todo indica que el entrenador priorizará la recuperación de sus principales figuras pensando en la etapa decisiva del Mundial.

El gol de Messi ante Austria. (Foto: Reuters)

Tarde libre y clima distendido en la concentración

El segundo triunfo consecutivo también dejó una buena noticia para el grupo. Scaloni decidió otorgarles una tarde libre a los futbolistas para que pudieran compartir tiempo con sus familias.

Muchos de los familiares de los jugadores viajaron desde Dallas hasta Kansas City para acompañar a los campeones del mundo durante la concentración.

El sábado, tanto la delegación argentina como los allegados volverán a recorrer los casi 800 kilómetros que separan ambas ciudades para regresar al estadio de Dallas, escenario donde la Selección cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania.