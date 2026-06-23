En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Argentina
Scaloni
Mundial 2026

Argentina volvió a entrenarse con miras a Jordania: cómo sería la formación que probó Scaloni

La Selección ya se aseguró el primer puesto de su grupo y el cuerpo técnico evalúa rotar el equipo para el último partido de la fase inicial. Qué pasará con Lionel Messi, Cuti Romero y otros titulares.

Banner Seguinos en google DESK
Cómo sería la formación que probó Scaloni. (Foto: Reuters).

Cómo sería la formación que probó Scaloni. (Foto: Reuters).

A pocas horas del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, la selección argentina retomó los entrenamientos en Kansas City con la mira puesta en el duelo del próximo sábado ante Jordania, por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026. Lionel Scaloni podría recurrir a la rotación en un equipo ya clasificado.

Leé también De ser cartonero en Villa Fiorito a ser titular con Messi: la emocionante historia de la nueva figura de la Selección Argentina
de ser cartonero en villa fiorito a ser titular con messi: la emocionante historia de la nueva figura de la seleccion argentina

La Albiceleste llega con tranquilidad luego de haber asegurado el primer puesto de la zona y tras un sólido arranque en la Copa del Mundo, con dos victorias consecutivas y un Messi que ya suma cinco goles en el torneo.

La Selección ya se aseguró el primer puesto de su grupo. (Foto: Reuters)

La Selección ya se aseguró el primer puesto de su grupo. (Foto: Reuters)

Luego del triunfo frente a Austria, el plantel regresó desde Dallas a su base en Kansas City, donde Lionel Scaloni encabezó la primera práctica de recuperación. Como suele ocurrir después de partidos de alta exigencia, los titulares realizaron trabajos regenerativos y tareas de gimnasio, mientras que los futbolistas con menos minutos completaron una rutina más intensa en el campo de juego.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, Messi no apareció sobre el césped, ya que formó parte del grupo que realizó ejercicios de recuperación física. Una de las principales novedades de la jornada fue la evolución de Cristian Romero, ya que el defensor fue reemplazado durante el segundo tiempo ante Austria por una molestia en la rodilla derecha y este lunes trabajó junto al cuerpo médico y los fisioterapeutas.

Si bien está prácticamente descartado para enfrentar a Jordania, en la Selección reina el optimismo respecto de su recuperación para los 16avos de final, instancia que se disputará el próximo 3 de julio. El cuerpo técnico considera prioritario no correr riesgos y preservarlo para los cruces decisivos de la competencia.

Con la clasificación ya asegurada, Scaloni analiza realizar una importante rotación frente a Jordania. La gran incógnita pasa por determinar si utilizará una formación completamente alternativa o si mezclará titulares y suplentes. Entre los futbolistas con más posibilidades de regresar al equipo aparecen Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez, quienes podrían tener una oportunidad desde el arranque para intentar recuperar terreno en la consideración del entrenador.

Sin embargo, las buenas actuaciones de Facundo Medina en el lateral izquierdo y de Lautaro Martínez en ataque mantienen abierta la competencia interna. El delantero del Inter, pese a no convertir frente a Austria, volvió a mostrarse peligroso y fue quien generó el penal que luego desperdició Messi.

También podrían sumar minutos varios jugadores que todavía tuvieron poca participación en el Mundial, entre ellos Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nicolás González. En defensa, además, existe expectativa por la recuperación de Gonzalo Montiel, quien volvió a entrenarse con normalidad y podría estar disponible para el próximo encuentro.

¿Messi descansa ante Jordania?

La principal duda gira alrededor del capitán argentino. Con el liderazgo del grupo asegurado, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de darle descanso a Messi para llegar en plenitud física a los cruces eliminatorios.

En ese escenario, Julián Álvarez y Lautaro Martínez podrían compartir la delantera desde el inicio. Otra alternativa que maneja Scaloni es apostar por una dupla integrada por Julián y Flaco López.

Todo indica que el entrenador priorizará la recuperación de sus principales figuras pensando en la etapa decisiva del Mundial.

El gol de Messi ante Austria. (Foto: Reuters)

El gol de Messi ante Austria. (Foto: Reuters)

Tarde libre y clima distendido en la concentración

El segundo triunfo consecutivo también dejó una buena noticia para el grupo. Scaloni decidió otorgarles una tarde libre a los futbolistas para que pudieran compartir tiempo con sus familias.

Muchos de los familiares de los jugadores viajaron desde Dallas hasta Kansas City para acompañar a los campeones del mundo durante la concentración.

El sábado, tanto la delegación argentina como los allegados volverán a recorrer los casi 800 kilómetros que separan ambas ciudades para regresar al estadio de Dallas, escenario donde la Selección cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina Scaloni
Notas relacionadas
La periodista que se le declaró a un jugador de la Selección Argentina y encendió rumores: "¡No me prendas fuego!"
Cristiano Ronaldo, implacable: se sacó la mufa en la Selección de Portugal y estableció tres récords históricos
Qué lesión tiene el jugador de Austria que juega con una máscara ante Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar