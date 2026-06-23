La revelación del hermano de Bilardo que emocionó a todos en medio del Mundial: "Carlos mira a Messi y..."

Cuál fue el momento reciente en el que Carlos Bilardo se quebró emocionalmente

A pesar de las dificultades comunicativas lógicas de su cuadro clínico, los sentimientos y los recuerdos del fútbol calan hondo en la sensibilidad del mítico entrenador de Estudiantes de La Plata. En el cierre de la entrevista, su hermano reveló uno de los pocos momentos en los que vio quebrarse emocionalmente al exentrenador en el último tiempo. “Cuando fue lo de Russo, ahí lagrimeó, porque lo quería mucho a Miguel. Y mirá que no lo llevó al Mundial”, concluyó Jorge, haciendo alusión al entrañable vínculo afectivo que mantenían a pesar de aquella estricta decisión futbolística tomada de cara a la cita ecuménica de 1986.