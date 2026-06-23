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La revelación del hermano de Bilardo que emocionó a todos en medio del Mundial: "Carlos mira a Messi y..."

Jorge, hermano de Carlos Salvador Bilardo, rompió el silencio en medio del gran presente de la Selección Argentina y dio detalles de la intimidad del histórico entrenador campeón de México 1986.

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La revelación del hermano de Bilardo que emocionó a todos en medio del Mundial: Carlos mira a Messi y...

La Selección Argentina atraviesa un presente inmejorable en el Mundial 2026 tras sellar su clasificación a la ronda eliminatoria, y uno de los principales responsables dentro del campo de juego es, una vez más, Lionel Messi. Luego del reciente triunfo por 2-0 frente a Austria apuntalado por un doblete del capitán, el plano extrafutbolístico regaló una de las postales más conmovedoras de la cita máxima. Jorge, hermano de Carlos Salvador Bilardo, habló públicamente y compartió una emotiva revelación sobre cómo vive el histórico director técnico cada actuación del astro rosarino a la distancia.

Leé también Los cuatro récords Guinness que rompió Messi tras su doblete ante Austria en el Mundial 2026
Los récords que quebró Messi. (Fuente: Reuters).

En un sentido diálogo con el programa Super Deportivo Radio, Jorge se encargó de detallar que, pese al delicado estado de salud que atraviesa el exseleccionador campeón del mundo en México 1986, sigue atentamente las transmisiones de los partidos de la Albiceleste y presta una singular atención a las intervenciones del capitán. “Lo ve, ve los partidos, se queda mirándolo, se sonríe y nada más. No habla mucho, pero es difícil a esta altura”, relató de forma genuina, evidenciando el lazo invisible que une al "Doctor" con los hilos conductores de la historia grande del fútbol nacional.

Además, el hermano del emblemático estratega profundizó sobre el trasfondo de esa particular reacción gestual que se repite en el sillón de su hogar cada vez que el actual enganche de la Scaloneta frotando la lámpara en territorio norteamericano: “Lo mira y se ríe. Se debe recordar cuando lo tuvo tres o cuatro años, cuando estaba con Diego. Si pudiera, Carlos le diría: ‘Sos un fenómeno’”, analizó con nostalgia respecto a las épocas en las que Bilardo convivió con Messi y Maradona en los predios de la AFA.

Cómo reaccionó Carlos Bilardo ante el triplete de Lionel Messi en el debut del Mundial 2026

La alegría del histórico entrenador se reaviva con cada grito sagrado del futbolista del Barcelona. Al ser consultado por la producción radial sobre el estreno del certamen, Jorge recordó la felicidad que le generó al Doctor el debut frente a Argelia. “El otro día, cuando hizo los tres goles, se reía. Seguramente, si se encuentran, se dan un abrazo y tomarían unos mates”, expresó con emoción, dejando armada una de las imágenes más representativas del cariño que el prófugo del bilardismo mantiene intacto por el capitán argentino.

Cuál fue el momento reciente en el que Carlos Bilardo se quebró emocionalmente

A pesar de las dificultades comunicativas lógicas de su cuadro clínico, los sentimientos y los recuerdos del fútbol calan hondo en la sensibilidad del mítico entrenador de Estudiantes de La Plata. En el cierre de la entrevista, su hermano reveló uno de los pocos momentos en los que vio quebrarse emocionalmente al exentrenador en el último tiempo. “Cuando fue lo de Russo, ahí lagrimeó, porque lo quería mucho a Miguel. Y mirá que no lo llevó al Mundial”, concluyó Jorge, haciendo alusión al entrañable vínculo afectivo que mantenían a pesar de aquella estricta decisión futbolística tomada de cara a la cita ecuménica de 1986.

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