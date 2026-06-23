La revelación del hermano de Bilardo que emocionó a todos en medio del Mundial: "Carlos mira a Messi y..."

La Selección Argentina atraviesa un presente inmejorable en el Mundial 2026 tras sellar su clasificación a la ronda eliminatoria, y uno de los principales responsables dentro del campo de juego es, una vez más, Lionel Messi. Luego del reciente triunfo por 2-0 frente a Austria apuntalado por un doblete del capitán, el plano extrafutbolístico regaló una de las postales más conmovedoras de la cita máxima. Jorge, hermano de Carlos Salvador Bilardo, habló públicamente y compartió una emotiva revelación sobre cómo vive el histórico director técnico cada actuación del astro rosarino a la distancia.