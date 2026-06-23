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El fogoso video de Pampita y Martín Pepa en una situación comprometedora en medio del Mundial 2026

Pampita fue captada en una situación subida de tono con su pareja, Martín Pepa. El material explosivo que se viralizó.

23 jun 2026, 19:03
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El fogoso video de Pampita y Martín Pepa en una situación comprometedora en medio del Mundial 2026.

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Pampita y Martín Pepa volvieron a convertirse en el centro de todas las miradas durante su estadía en Estados Unidos, donde disfrutan del Mundial 2026 junto a otros famosos que viajaron para alentar a la Selección Argentina. En las últimas horas, un video de la pareja en una situación muy apasionada comenzó a circular en las redes sociales y no tardó en generar una fuerte repercusión entre los usuarios.

El material fue compartido por la cuenta de LAM en X y muestra a la modelo y al polista intercambiando un intenso beso mientras viven de cerca el clima mundialista. La publicación rápidamente se viralizó y cosechó miles de reproducciones, además de una catarata de comentarios. Junto al video, desde la cuenta del ciclo escribieron: “Pampita y Pepa a los besos mundialistas”, una frase que alcanzó para despertar el debate entre los seguidores de la conductora y modelo.

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Como suele ocurrir cada vez que Pampita comparte aspectos de su vida privada, las reacciones fueron de lo más variadas. Mientras muchos celebraron verla feliz junto a su pareja, otros cuestionaron la efusividad con la que ambos se mostraron frente a las cámaras. “¡Qué asfixiante! Pobre tipo”, “¿No están grandes para esto?” y “No asume la edad que tiene… queriéndose hacer la pendeja!” fueron algunos de los mensajes que comenzaron a multiplicarse en X, donde el video se convirtió rápidamente en tema de conversación.

Más allá de las críticas que recibió en las redes sociales, Pampita volvió a demostrar que no suele prestar atención al qué dirán. La modelo atraviesa un gran momento sentimental junto a Martín Pepa y disfruta plenamente de su relación. En esta oportunidad, ambos aprovecharon su viaje a Estados Unidos para combinar la pasión por el fútbol con unos días de descanso, dejando en claro que viven su romance con total naturalidad, incluso cuando las cámaras captan momentos de intimidad que luego terminan recorriendo las redes sociales.

¿Cuál fue la revelación que hizo Pampita en medio del Mundial 2026?

Pampita volvió a protagonizar un divertido momento durante la cobertura de Telefe del Mundial 2026, en la previa del partido entre la Selección Argentina y Austria. Consultada por la periodista Sofi Martínez sobre cuál creía que sería el resultado del encuentro, la modelo evitó hacer un pronóstico público y respondió entre risas: "No, no eso no lo digo. Te lo digo por privado después", dejando en claro que prefiere mantener sus cábalas intactas.

Además, la conductora compartió una reflexión sobre el espíritu con el que los argentinos viven el fútbol. Destacó que, durante los partidos, personas que no se conocen terminan abrazándose y celebrando juntas como si fueran amigos de toda la vida. "A veces te abrazás con el de al lado, aunque no lo hayas visto en tu vida. Pasás a ser tu mejor amigo en dos segundos", expresó, resaltando la unión que genera la Selección entre los hinchas.

En la misma nota también recordó cómo comenzó su historia de amor con Martín Pepa. Contó que ambos habían ido al mismo colegio, aunque llevaban dos décadas sin verse, y que todo se desencadenó durante una peregrinación, cuando conversó con la madre del polista y, casi sin querer, preguntó si su hijo se había separado. Más tarde, la mujer le comentó a Martín que había notado el interés de Pampita y así comenzó el acercamiento. La modelo confesó que siempre le había parecido "el más lindo de todos" y reconoció que "algo adentro mío hizo que preguntara eso".

     

 

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