El fogoso video de Pampita y Martín Pepa en una situación comprometedora en medio del Mundial 2026.

¿Cuál fue la revelación que hizo Pampita en medio del Mundial 2026?

Pampita volvió a protagonizar un divertido momento durante la cobertura de Telefe del Mundial 2026, en la previa del partido entre la Selección Argentina y Austria. Consultada por la periodista Sofi Martínez sobre cuál creía que sería el resultado del encuentro, la modelo evitó hacer un pronóstico público y respondió entre risas: "No, no eso no lo digo. Te lo digo por privado después", dejando en claro que prefiere mantener sus cábalas intactas.

Además, la conductora compartió una reflexión sobre el espíritu con el que los argentinos viven el fútbol. Destacó que, durante los partidos, personas que no se conocen terminan abrazándose y celebrando juntas como si fueran amigos de toda la vida. "A veces te abrazás con el de al lado, aunque no lo hayas visto en tu vida. Pasás a ser tu mejor amigo en dos segundos", expresó, resaltando la unión que genera la Selección entre los hinchas.

En la misma nota también recordó cómo comenzó su historia de amor con Martín Pepa. Contó que ambos habían ido al mismo colegio, aunque llevaban dos décadas sin verse, y que todo se desencadenó durante una peregrinación, cuando conversó con la madre del polista y, casi sin querer, preguntó si su hijo se había separado. Más tarde, la mujer le comentó a Martín que había notado el interés de Pampita y así comenzó el acercamiento. La modelo confesó que siempre le había parecido "el más lindo de todos" y reconoció que "algo adentro mío hizo que preguntara eso".