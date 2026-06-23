Citaron a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y deberá declarar el 30 de junio

El empresario fue condenado en mayo en Estados Unidos tras admitir delitos de fraude y lavado de dinero. (Foto: archivo)

Uno de los puntos centrales del expediente es una transferencia de 200.000 dólares que Machado envió a Espert durante 2020. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, ambas partes habían firmado un contrato cuyo monto total ascendía a un millón de dólares.

Tras hacerse pública la investigación, Espert explicó que los fondos correspondían a un contrato de consultoría destinado a brindar asesoramiento en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, esa versión fue puesta bajo análisis por el Ministerio Público Fiscal.

La fiscalía considera que existen inconsistencias en la explicación aportada por el exdiputado. Entre otros aspectos, señala que nunca viajó a Guatemala, que las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y que no se detectaron evidencias concretas de tareas profesionales desarrolladas en el marco del acuerdo.

Mientras avanza la investigación y a la espera de la declaración indagatoria, Espert mantiene congelados sus bienes por disposición judicial. La medida le impide vender propiedades y disponer libremente de los fondos depositados en sus cuentas bancarias, con excepción de aquellos gastos autorizados por la Justicia para afrontar obligaciones corrientes.

La audiencia prevista para el 30 de junio será un paso clave en el expediente, ya que permitirá al dirigente liberal ejercer su defensa y responder sobre las operaciones financieras que son objeto de análisis en la causa.