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José Luis Espert
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Citaron a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y deberá declarar el 30 de junio

El juez federal Lino Mirabelli hizo lugar al pedido de la Fiscalía y convocó al exdiputado a una audiencia indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada al empresario Federico "Fred" Machado.

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La investigación judicial se centra en la relación de Espert con el empresario Federico Fred Machado. (Foto: archivo)

La investigación judicial se centra en la relación de Espert con el empresario Federico "Fred" Machado. (Foto: archivo)

José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. La decisión fue tomada por el juez federal Lino Mirabelli, quien aceptó un pedido formulado por el fiscal federal Fernando Domínguez y fijó la audiencia para el próximo 30 de junio.

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En el mismo expediente también fue convocado a indagatoria Mariano Cosentino, contador del exdiputado.

El juez federal Lino Mirabelli convocó al exdiputado a una audiencia indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada al empresario Federico

El juez federal Lino Mirabelli convocó al exdiputado a una audiencia indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada al empresario Federico "Fred" Machado. (Foto: archivo)

La investigación judicial

La investigación judicial se centra en la relación de Espert con el empresario Federico "Fred" Machado, quien apoyó su primera candidatura presidencial en 2019 y actualmente enfrenta cuestionamientos judiciales por maniobras vinculadas al narcotráfico. Además, en mayo fue condenado en Estados Unidos tras admitir delitos de fraude y lavado de dinero.

Según sostiene la Fiscalía, existen elementos para analizar el origen y destino de fondos que el exlegislador recibió de Machado. Entre las operaciones bajo investigación figuran la compra de vehículos BMW y Lexus, además de pagos realizados a un fideicomiso denominado Dunas.

El empresario fue condenado en mayo en Estados Unidos tras admitir delitos de fraude y lavado de dinero. (Foto: archivo)

El empresario fue condenado en mayo en Estados Unidos tras admitir delitos de fraude y lavado de dinero. (Foto: archivo)

Uno de los puntos centrales del expediente es una transferencia de 200.000 dólares que Machado envió a Espert durante 2020. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, ambas partes habían firmado un contrato cuyo monto total ascendía a un millón de dólares.

Tras hacerse pública la investigación, Espert explicó que los fondos correspondían a un contrato de consultoría destinado a brindar asesoramiento en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, esa versión fue puesta bajo análisis por el Ministerio Público Fiscal.

La fiscalía considera que existen inconsistencias en la explicación aportada por el exdiputado. Entre otros aspectos, señala que nunca viajó a Guatemala, que las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y que no se detectaron evidencias concretas de tareas profesionales desarrolladas en el marco del acuerdo.

Mientras avanza la investigación y a la espera de la declaración indagatoria, Espert mantiene congelados sus bienes por disposición judicial. La medida le impide vender propiedades y disponer libremente de los fondos depositados en sus cuentas bancarias, con excepción de aquellos gastos autorizados por la Justicia para afrontar obligaciones corrientes.

La audiencia prevista para el 30 de junio será un paso clave en el expediente, ya que permitirá al dirigente liberal ejercer su defensa y responder sobre las operaciones financieras que son objeto de análisis en la causa.

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