Messi vs. Cristiano Ronaldo: la batalla estadística por ser el máximo goleador de la historia que se mudó al Mundial 2026

1. Cristiano Ronaldo (Portugal): 145 goles en 230 partidos

2. Lionel Messi (Argentina): 122 goles en 201 partidos

3. Ali Daei (Irán): 108 goles en 148 partidos (Nota: el texto base detalla 109 y 108 conversiones en sus diferentes párrafos)

4. Sunil Chhetri (India): 95 goles en 157 partidos

5. Romelu Lukaku (Bélgica): 90 goles en 126 partidos

6. Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos

7. Robert Lewandowski (Polonia): 89 goles en 167 partidos

8. Ali Mabkhout (Emiratos Árabes Unidos): 85 goles en 115 partidos

9. Ferenc Puskás (Hungría y España): 84 goles en 89 partidos

10. Neymar Júnior (Brasil): 79 goles en 128 partidos

11. Godfrey Chitalu (Zambia): 79 goles en 111 partidos

Cómo está el mano a mano de Messi y Cristiano Ronaldo en los Mundiales

A pesar de que el atacante luso lidera el conteo general de selecciones, el desglose estadístico específico dentro de las Copas del Mundo vuelca la balanza a favor del capitán argentino de forma contundente en varios rubros clave:

Partidos jugados: Messi 28 - Cristiano Ronaldo 25

Goles convertidos: Messi 18 - Cristiano Ronaldo 10

Asistencias otorgadas: Messi 8 - Cristiano Ronaldo 2

Victorias conseguidas: Messi 19 - Cristiano Ronaldo 10

Mejor resultado histórico: Messi se consagró campeón del mundo en Qatar 2022, mientras que la mejor marca de Cristiano Ronaldo fue ser semifinalista en Alemania 2006.

¿Quién es el máximo goleador de la historia del fútbol en el plano global?

Mientras el tramo final de las carreras de ambos gigantes se acerca, la pelea por convertirse en el jugador con más goles en la historia global del fútbol profesional (sumando clubes y selecciones) se mantiene al rojo vivo. Esa carrera la lidera actualmente Cristiano Ronaldo con un total de 975 goles, 261 asistencias y 1.327 partidos disputados. Sin embargo, Lionel Messi no le pierde pisada y acumula 916 goles, 414 asistencias y 1.158 encuentros oficiales, transformando cada compromiso del Mundial 2026 en una batalla estadística permanente.