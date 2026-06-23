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Messi vs. Cristiano Ronaldo: la batalla estadística por ser el máximo goleador de la historia que se mudó al Mundial 2026

El astro argentino suma cinco gritos en la actual cita mundialista y acorta distancias con el atacante luso, quien lidera el ordenamiento ecuménico. El repaso detallado del mano a mano histórico y la tabla de los artilleros internacionales más letales.

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Messi vs. Cristiano Ronaldo: la batalla estadística por ser el máximo goleador de la historia que se mudó al Mundial 2026

El desarrollo del Mundial 2026 sigue siendo el escenario ideal para que las dos leyendas más grandes del fútbol moderno continúen expandiendo sus registros. Con sus tres goles en el estreno ante Argelia y un doblete frente a Austria, Lionel Messi volvió a alimentar una rivalidad histórica que marcó a toda una generación: la que mantiene con Cristiano Ronaldo. Aunque el portugués continúa liderando varias estadísticas de selecciones nacionales, el rosarino sigue recortando distancias y agrandando su propia leyenda en territorio norteamericano.

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Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina (Foto: archivo).

Con su reciente actuación en la segunda fecha del torneo ecuménico, Messi suma 122 goles en 201 partidos con la camiseta de la Albiceleste. Por su parte, Cristiano Ronaldo se mantiene al frente del ranking histórico de goleadores de selecciones con 145 tantos, un registro que estiró después de haberle convertido por duplicado a Uzbekistán, logrando sacarse la mufa tras arrancar la Copa del Mundo con el pie izquierdo y desperdiciando chances. Más allá de la brecha en las redes, ambos comparten un récord que parecía imposible hace algunos años: son los únicos futbolistas en la historia que disputaron seis Copas Mundiales de la FIFA, sumando el dato de que CR7 se convirtió en el primero en haber anotado en seis ediciones mundialistas diferentes.

Cómo quedó la lista de los máximos goleadores de selecciones en la historia

La tabla histórica de artilleros internacionales a nivel de combinados nacionales presenta una competencia selecta en sus ubicaciones de vanguardia. Detrás del portugués y el argentino, el podio lo completa el iraní Ali Daei, quien convirtió 109 veces en 148 partidos entre 1993 y 2006, mientras que el cuarto lugar le corresponde al indio Sunil Chhetri con 95 conquistas.

El ordenamiento de los máximos artilleros de selecciones se compone de la siguiente manera:

  • 1. Cristiano Ronaldo (Portugal): 145 goles en 230 partidos

  • 2. Lionel Messi (Argentina): 122 goles en 201 partidos

  • 3. Ali Daei (Irán): 108 goles en 148 partidos (Nota: el texto base detalla 109 y 108 conversiones en sus diferentes párrafos)

  • 4. Sunil Chhetri (India): 95 goles en 157 partidos

  • 5. Romelu Lukaku (Bélgica): 90 goles en 126 partidos

  • 6. Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos

  • 7. Robert Lewandowski (Polonia): 89 goles en 167 partidos

  • 8. Ali Mabkhout (Emiratos Árabes Unidos): 85 goles en 115 partidos

  • 9. Ferenc Puskás (Hungría y España): 84 goles en 89 partidos

  • 10. Neymar Júnior (Brasil): 79 goles en 128 partidos

  • 11. Godfrey Chitalu (Zambia): 79 goles en 111 partidos

Cómo está el mano a mano de Messi y Cristiano Ronaldo en los Mundiales

A pesar de que el atacante luso lidera el conteo general de selecciones, el desglose estadístico específico dentro de las Copas del Mundo vuelca la balanza a favor del capitán argentino de forma contundente en varios rubros clave:

  • Partidos jugados: Messi 28 - Cristiano Ronaldo 25

  • Goles convertidos: Messi 18 - Cristiano Ronaldo 10

  • Asistencias otorgadas: Messi 8 - Cristiano Ronaldo 2

  • Victorias conseguidas: Messi 19 - Cristiano Ronaldo 10

  • Mejor resultado histórico: Messi se consagró campeón del mundo en Qatar 2022, mientras que la mejor marca de Cristiano Ronaldo fue ser semifinalista en Alemania 2006.

¿Quién es el máximo goleador de la historia del fútbol en el plano global?

Mientras el tramo final de las carreras de ambos gigantes se acerca, la pelea por convertirse en el jugador con más goles en la historia global del fútbol profesional (sumando clubes y selecciones) se mantiene al rojo vivo. Esa carrera la lidera actualmente Cristiano Ronaldo con un total de 975 goles, 261 asistencias y 1.327 partidos disputados. Sin embargo, Lionel Messi no le pierde pisada y acumula 916 goles, 414 asistencias y 1.158 encuentros oficiales, transformando cada compromiso del Mundial 2026 en una batalla estadística permanente.

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