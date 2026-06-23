Juicio por la muerte de Maradona: Luque apuntó contra los otros médicos imputados y se rompió el frente común

Luque aseguró que la internación domiciliaria en la que murió Maradona respondía a un tratamiento psiquiátrico. (Foto: archivo)

Según explicó, fue él quien convocó a Cosachov para integrar el equipo médico de Diego Maradona y aseguró que la psiquiatra le tenía una consideración especial, algo que, según sostuvo, explica por qué en distintos mensajes ella lo mencionaba como “el médico de Maradona”.

Durante su exposición, Luque intentó desacreditar esa interpretación y recordó una conversación grupal en la que, según dijo, la propia Dalma Maradona corrigió a Cosachov. “En el chat grupal, cuando ella me llama de esa manera, Dalma le responde que yo era neurocirujano y que necesitaban un médico clínico. Ese error se corrige dentro del mismo grupo”, sostuvo ante los jueces.

La declaración fue seguida atentamente por Dalma, que se encontraba presente en la sala. Cosachov, en cambio, no asistió a la audiencia. Otro de los ejes de la defensa de Luque fue remarcar que nunca asumió el rol de médico clínico de Maradona durante la internación domiciliaria.

El imputado afirmó que visitó la vivienda de Tigre únicamente en cuatro oportunidades para controlar la evolución postoperatoria del exfutbolista tras la cirugía por el hematoma subdural. “Yo asumí mi rol. Eso fue claro, contundente y explícito. No encuentro una forma más clara de decirlo”, manifestó.

En ese sentido, insistió en que su responsabilidad estuvo siempre vinculada exclusivamente a la neurocirugía y que jamás fue quien coordinó el seguimiento clínico integral del paciente.

Luque también apuntó contra otros imputados

El neurocirujano fue más allá y aseguró que, tras la operación, la atención médica de Maradona quedó en manos de otros profesionales.

“Antes de la cirugía yo era quien lo acompañaba, pero nunca asumí el rol de clínico. Me preocupaba de que recibiera atención, pero cuando la familia pidió que yo no me ocupara, la atención pasó primero al personal de la clínica y luego a quienes estaban a cargo de la internación domiciliaria”, explicó.

Leopoldo Luque junto a Diego Maradona luego de la operación. (Foto: archivo)

Finalmente, señaló directamente al médico clínico Pedro Pablo Di Spagna como responsable de la atención clínica durante los últimos días de vida del Diez. “Esa última atención clínica estaba a cargo puntualmente de la doctora Forlini y de Di Spagna”, declaró.

El juicio entra en una etapa decisiva

Las declaraciones de Luque marcaron un punto de inflexión en el proceso. Lo que hasta ahora parecía una estrategia defensiva coordinada comenzó a mostrar fisuras y dejó al descubierto un escenario donde cada imputado intenta despegarse de las responsabilidades que investiga la Justicia.

Con el avance de las audiencias y la acumulación de testimonios, el juicio por la muerte de Maradona parece haber ingresado en la etapa más sensible: aquella en la que los acusados comienzan a señalarse entre sí en busca de evitar una eventual condena.