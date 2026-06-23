Adorni canceló la presentación del informe de gestión que iba a brindar en el Senado

Las reuniones se desarrollaron en tres turnos durante la jornada. Participaron senadores de distintas provincias, mientras que algunos legisladores no pudieron asistir por compromisos previos o viajes al exterior. También estuvo presente el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien coordinó la organización de los encuentros.

Las negociaciones de Bullrich

Al mismo tiempo, Bullrich mantiene negociaciones con distintos espacios políticos para intentar frenar el avance de los proyectos impulsados por la oposición contra el jefe de Gabinete. La semana pasada logró postergar una sesión prevista para tratar el tema, aunque aceptó incorporar los pedidos de interpelación en el temario.

La definición se conoció además a pocas horas de una nueva reunión de labor parlamentaria en el Senado, en la que los bloques terminarán de definir los temas que se debatirán en la próxima sesión.

Desde el Gobierno insistieron en que la suspensión responde a la falta de envío de preguntas por parte de los bloques legislativos. Según explicaron, el equipo de Adorni no había comenzado a preparar la exposición debido a que aún no contaba con los cuestionarios que debían remitir los senadores dentro de los cinco días hábiles establecidos para ese trámite.