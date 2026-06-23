En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Informe
EN MEDIO DE PRESIONES DE LA OPOSICIÓN

Adorni canceló la presentación del informe de gestión que iba a brindar en el Senado

El jefe de Gabinete desistió de presentarse el próximo 2 de julio ante la Cámara alta. La medida fue confirmada a A24.com por fuentes del oficialismo luego de una reunión con los senadores de La Libertad Avanza.

Banner Seguinos en google DESK
El jefe de Gabinete finalmente no se presentará el próximo 2 de julio en el Senado para brindar su informe de gestión. (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete finalmente no se presentará el próximo 2 de julio en el Senado para brindar su informe de gestión. (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suspendió de manera sorpresiva el informe de gestión que tenía previsto presentar el próximo 2 de julio en el Senado, una decisión que se conoció mientras la oposición impulsa una interpelación en su contra con la posibilidad de avanzar en una moción de censura.

Leé también Más cambios en el Gabinete: Adorni anunció la salida del secretario de Comunicación
Javier Lanari, dejó su cargo como Secretario de Comunicación y Prensa, tras la designación de Adrian Ravier en reemplazo de Adorni en la Vocería de Presidencia. Foto: Archivo Casa Rosada.

Fuentes cercanas al oficialismo confirmaron a A24.com que el jefe de Gabinete a pedido de los propios senadores de La Libertad Avanza, con quienes se reunió esta tarde, no se presentará el 2 de julio en el Senado para dar su informe de gestión.

La cancelación llamó la atención porque fue el propio funcionario quien, apenas 12 días atrás, había anunciado a través de sus redes sociales que concurriría a la Cámara alta para responder las consultas de los legisladores.

En la reunión con los 21 senadores de LLA, Adorni estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un gesto interpretado como una señal de respaldo político.

Las reuniones se desarrollaron en tres turnos durante la jornada. Participaron senadores de distintas provincias, mientras que algunos legisladores no pudieron asistir por compromisos previos o viajes al exterior. También estuvo presente el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien coordinó la organización de los encuentros.

Las negociaciones de Bullrich

Al mismo tiempo, Bullrich mantiene negociaciones con distintos espacios políticos para intentar frenar el avance de los proyectos impulsados por la oposición contra el jefe de Gabinete. La semana pasada logró postergar una sesión prevista para tratar el tema, aunque aceptó incorporar los pedidos de interpelación en el temario.

La definición se conoció además a pocas horas de una nueva reunión de labor parlamentaria en el Senado, en la que los bloques terminarán de definir los temas que se debatirán en la próxima sesión.

Desde el Gobierno insistieron en que la suspensión responde a la falta de envío de preguntas por parte de los bloques legislativos. Según explicaron, el equipo de Adorni no había comenzado a preparar la exposición debido a que aún no contaba con los cuestionarios que debían remitir los senadores dentro de los cinco días hábiles establecidos para ese trámite.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Manuel Adorni Informe Senado
Notas relacionadas
El Gobierno modificó su estrategia en el Congreso y podría ganar tiempo en la ofensiva contra Adorni
Tras la salida de Lanari, Adorni ya definió quién estará al frente de la Comunicación del Gobierno
Adorni recibió a senadores de LLA para definir la estrategia ante una eventual interpelación

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar