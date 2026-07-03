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Lionel Messi llegó a los 20 goles y es el máximo goleador en la historia de los Mundiales: a cuántos quedó Mbappé

Con su conquista en los 16avos. de final frente al combinado africano, Lionel Messi estiró la ventaja en la cima de los artilleros históricos y quebró un registro de regularidad que llevaba décadas vigente.

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Foto: Reuters 

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El universo del fútbol asistió a una nueva página dorada escrita por el mejor jugador del planeta en territorio norteamericano. Lionel Messi abrió el marcador para la Selección Argentina contra Cabo Verde, en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final, llegó a los 20 goles y estiró la diferencia como el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. Con este grito sagrado en el Hard Rock Stadium de Miami, el capitán de la Albiceleste consolida su posición en el olimpo de la competencia y agiganta una estadística que parecía inalcanzable para los futbolistas de la era moderna.

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David Beckham alentó a Lionel Messi en el Mundial 2026. (Foto: captura).

El momento que atraviesa el atacante surgido en Barcelona es Sencillamente espectacular en lo que va de la cita ecuménica. Messi llegó al séptimo tanto en este Mundial 2026 y estiró la diferencia con el francés Kylian Mbappé, su más cercano perseguidor, tanto en esta Copa del Mundo como en la tabla histórica. Además de la importancia numérica para encauzar la clasificación del equipo comandado por Lionel Scaloni, el astro argentino estableció un nuevo récord al marcar en ocho partidos consecutivos en Mundiales, una regularidad asombrosa que ratifica su vigencia absoluta.

Al repasar el desglose de este registro de efectividad consecutiva, la racha del rosarino adquiere dimensiones míticas. Con el doblete ante Austria, los tres que les había hecho a Argelia y el tiro libre a Jordania, Messi encadena ocho partidos seguidos marcando en la Copa del Mundo. De esta manera, el capitán nacional superó el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970), quienes ostentaban las mejores marcas de constancia goleadora en la historia del certamen.

Cómo quedó la tabla histórica de máximos goleadores de los Mundiales

La clasificación histórica de goleadores de los Mundiales muestra que están ambos cracks de la actualidad en la cima de la competencia, dejando relegadas a leyendas de décadas pasadas.

La tabla oficial se encuentra liderada por Lionel Messi con 20 goles en 30 partidos jugados, registrando un promedio de 0,66. Lo escolta Kylian Mbappé de Francia con 18 goles en 18 partidos y un promedio ideal de 1,00. El podio lo completa el alemán Miroslav Klose con 16 goles en 24 encuentros, seguido por el brasileño Ronaldo Nazario con 15 conquistas en 19 cotejos. Más atrás aparecen el alemán Gerd Müller con 14 goles en 13 partidos, el francés Just Fontaine con 13 gritos en apenas 6 presentaciones y la leyenda brasileña Pelé, quien cierra el grupo de vanguardia con 12 anotaciones en 14 partidos disputados.

A qué leyendas históricas superó Lionel Messi en el Mundial 2026

Para tomar dimensión del hito, al inicio de esta edición fueron superados los 16 goles que tenía el alemán Miroslav Klose en los cuatro Mundiales que disputó entre 2002 y 2014. Detrás suyo, hasta antes del comienzo del encuentro entre Argentina y Argelia en la fase de grupos, aparecía Ronaldo con 15 conquistas repartidas entre 1998, 2002 y 2006, recordando que en 1994 integró el plantel campeón de Brasil pero no sumó minutos en cancha.

Sin embargo, a Messi le bastó un solo partido en esta edición, precisamente frente a Argelia cuando hizo los tres tantos del triunfo por 3-0, para alcanzar al histórico artillero alemán nacido en Polonia. Posteriormente, necesitó un segundo compromiso para superarlo por completo, pese a que incluso falló un penal en el inicio del encuentro ante el seleccionado de Austria.

Por su parte, Kylian Mbappé se perfila como el principal candidato de cara al futuro para intentar amenazar la marca del capitán argentino. El atacante francés acumula la impresionante cifra de 18 goles en apenas tres Mundiales disputados en su carrera, tras haber convertido cuatro tantos en Rusia 2018, ocho goles en Qatar 2022 y los seis que ya lleva anotados en la actual edición de Estados Unidos, Canadá y México.

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