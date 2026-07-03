Lionel Messi llegó a los 20 goles y es el máximo goleador en la historia de los Mundiales: a cuántos quedó Mbappé

La tabla oficial se encuentra liderada por Lionel Messi con 20 goles en 30 partidos jugados, registrando un promedio de 0,66. Lo escolta Kylian Mbappé de Francia con 18 goles en 18 partidos y un promedio ideal de 1,00. El podio lo completa el alemán Miroslav Klose con 16 goles en 24 encuentros, seguido por el brasileño Ronaldo Nazario con 15 conquistas en 19 cotejos. Más atrás aparecen el alemán Gerd Müller con 14 goles en 13 partidos, el francés Just Fontaine con 13 gritos en apenas 6 presentaciones y la leyenda brasileña Pelé, quien cierra el grupo de vanguardia con 12 anotaciones en 14 partidos disputados.

A qué leyendas históricas superó Lionel Messi en el Mundial 2026

Para tomar dimensión del hito, al inicio de esta edición fueron superados los 16 goles que tenía el alemán Miroslav Klose en los cuatro Mundiales que disputó entre 2002 y 2014. Detrás suyo, hasta antes del comienzo del encuentro entre Argentina y Argelia en la fase de grupos, aparecía Ronaldo con 15 conquistas repartidas entre 1998, 2002 y 2006, recordando que en 1994 integró el plantel campeón de Brasil pero no sumó minutos en cancha.

Sin embargo, a Messi le bastó un solo partido en esta edición, precisamente frente a Argelia cuando hizo los tres tantos del triunfo por 3-0, para alcanzar al histórico artillero alemán nacido en Polonia. Posteriormente, necesitó un segundo compromiso para superarlo por completo, pese a que incluso falló un penal en el inicio del encuentro ante el seleccionado de Austria.

Por su parte, Kylian Mbappé se perfila como el principal candidato de cara al futuro para intentar amenazar la marca del capitán argentino. El atacante francés acumula la impresionante cifra de 18 goles en apenas tres Mundiales disputados en su carrera, tras haber convertido cuatro tantos en Rusia 2018, ocho goles en Qatar 2022 y los seis que ya lleva anotados en la actual edición de Estados Unidos, Canadá y México.