El posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre tras confirmar el amante de la China Suárez

Quién es el presunto amante de la China Suárez

Según Yanina Latorre, el hombre señalado como el supuesto tercero en discordia es Franco Deambrosi, un piloto de Turismo Carretera de 26 años que, hasta ahora, se mantenía alejado del mundo del espectáculo. De acuerdo con el relato de la conductora, entre él y la China Suárez habría existido un intercambio que despertó sospechas y que terminó alimentando las versiones sobre una presunta infidelidad a Mauro Icardi.

En ese contexto, publicó la imagen de él en sus redes sociales, con un mensaje directo hacia el futbolista:"Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito". Y aprovechó para lanzar una filosa chicana contra la actriz al recordar el rumor que en su momento la vinculó con Franco Colapinto: "Es muy buen mozo el chico. Se ve que le gustan los pilotos", disparó con ironía.

Incluso, la propia Yanina aseguró haber hablado personalmente con el joven. "Hablé con el de la foto", confirmó, dando a entender que obtuvo información de primera mano sobre el supuesto vínculo entre la actriz y el corredor, una versión que, hasta el momento, no fue confirmada por ninguno de los involucrados.