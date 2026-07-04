A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Conflictivo

El posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre tras confirmar el amante de la China Suárez

Mauro Icardi volvió a decir presente en las redes sociales para dedicarle un explosivo posteo a Yanina Latorre, luego de que la conductora asegurara que la China Suárez le habría sido infiel.

4 jul 2026, 20:10
Banner seguínos en google Primicias Ya
El posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre tras confirmar el amante de la China Suárez

El posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre tras confirmar el amante de la China Suárez

El posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre tras confirmar el amante de la China Suárez

El posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre tras confirmar el amante de la China Suárez

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre con un explosivo posteo en sus redes sociales, luego de que la conductora asegurara que la China Suárez le habría sido infiel con Franco Deambrosi, piloto de 26 años.

Fiel a su estilo, el futbolista no mencionó a la panelista de manera directa, pero utilizó una serie de ironías y frases filosas para desacreditar sus versiones, en un nuevo capítulo de la tensa guerra mediática que mantienen desde hace tiempo.

Leé también

El tercero en discordia entre China Suárez e Icardi rompió el silencio e hizo un duro descargo

El tercero en discordia entre China Suárez e Icardi rompió el silencio e hizo un duro descargo

"Pobrecita la Aruzza tikitita... Prometiste fuegos artificiales y tus "pruebas" fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean", dijo en primera instancia, haciendo referencia a lo que había mencionado acerca de la presunta infidelidad de la actriz con el piloto de 26 años.

Por otro lado, redobló la apuesta y volvió a desafiar a la conductora, dejando entrever que esperaba revelaciones mucho más contundentes de su parte. "¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostras poco. Pensé que estabas para más", disparó.

Quién es el presunto amante de la China Suárez

Según Yanina Latorre, el hombre señalado como el supuesto tercero en discordia es Franco Deambrosi, un piloto de Turismo Carretera de 26 años que, hasta ahora, se mantenía alejado del mundo del espectáculo. De acuerdo con el relato de la conductora, entre él y la China Suárez habría existido un intercambio que despertó sospechas y que terminó alimentando las versiones sobre una presunta infidelidad a Mauro Icardi.

En ese contexto, publicó la imagen de él en sus redes sociales, con un mensaje directo hacia el futbolista:"Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito". Y aprovechó para lanzar una filosa chicana contra la actriz al recordar el rumor que en su momento la vinculó con Franco Colapinto: "Es muy buen mozo el chico. Se ve que le gustan los pilotos", disparó con ironía.

Incluso, la propia Yanina aseguró haber hablado personalmente con el joven. "Hablé con el de la foto", confirmó, dando a entender que obtuvo información de primera mano sobre el supuesto vínculo entre la actriz y el corredor, una versión que, hasta el momento, no fue confirmada por ninguno de los involucrados.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Yanina Latorre China Suárez

Lo más visto