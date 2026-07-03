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David Beckham dijo presente para ver a Messi: las figuras que asistieron a Argentina-Cabo Verde

El partido frente a Cabo Verde, por los 16avos de final, reunió a celebridades del fútbol que no quisieron perderse la oportunidad de ver en acción al equipo de Lionel Scaloni.

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David Beckham alentó a Lionel Messi en el Mundial 2026. (Foto: captura).

David Beckham alentó a Lionel Messi en el Mundial 2026. (Foto: captura).

La Selección argentina volvió a ser uno de los grandes atractivos del Mundial 2026, no solo por lo que sucedió dentro del campo de juego, sino también por la presencia de reconocidas figuras internacionales en las tribunas. El partido frente a Cabo Verde, por los 16avos de final, reunió a celebridades del fútbol que no quisieron perderse la oportunidad de ver en acción a Lionel Messi.

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Entre los invitados más destacados estuvieron David Beckham, acompañado por su esposa Victoria Beckham, y Diego Simeone, quienes siguieron de cerca el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. En el caso del Cholo, su hijo Giuliano estaba en el banco de la albiceleste.

La presencia de David Beckham no pasó desapercibida. El exfutbolista inglés, actual copropietario del Inter Miami, mantiene una relación muy cercana con Lionel Messi desde la llegada del capitán argentino al club de la MLS en 2023.

Desde entonces, Beckham suele acompañar al rosarino en los momentos más importantes y esta vez volvió a decir presente para seguir de cerca el camino de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

Diego Simeone. (Foto: captura)

Diego Simeone. (Foto: captura)

Junto a él estuvo Victoria Beckham, diseñadora y exintegrante de las Spice Girls, quien también fue captada por las cámaras durante la previa del encuentro.

Por otro lado, también se los pudo ver en la transmisión oficial a Oscar Ruggeri y Gabriel Batistuta, dos ex hombres de la selección que fueron invitados especialmente por la FIFA.

Diego Simeone también siguió de cerca a la Selección

Otro de los nombres que llamó la atención fue el de Diego "Cholo" Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid aprovechó el receso del fútbol europeo para asistir al estadio y observar el partido del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, que buscaba avanzar a la siguiente ronda del Mundial.

La presencia del DT, que tiene a su hijo en el plantel de la selección, alimentó además el interés de los hinchas, ya que varios futbolistas argentinos que integran la Selección forman parte o pasaron por el conjunto madrileño.

Messi marcó el primer gol de la Selección argentina. (Foto: Reuters)

Messi marcó el primer gol de la Selección argentina. (Foto: Reuters)

Messi volvió a atraer a las grandes figuras del fútbol

Cada presentación de Lionel Messi genera una enorme expectativa y convoca a personalidades de distintos ámbitos.

En esta ocasión, el capitán argentino volvió a convertirse en el gran imán del espectáculo. La presencia de Beckham y Simeone reflejó una vez más el impacto internacional que sigue teniendo el campeón del mundo, incluso en la recta decisiva del Mundial 2026.

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