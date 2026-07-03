David Beckham dijo presente para ver a Messi: las figuras que asistieron a Argentina-Cabo Verde

Diego Simeone. (Foto: captura)

Junto a él estuvo Victoria Beckham, diseñadora y exintegrante de las Spice Girls, quien también fue captada por las cámaras durante la previa del encuentro.

Por otro lado, también se los pudo ver en la transmisión oficial a Oscar Ruggeri y Gabriel Batistuta, dos ex hombres de la selección que fueron invitados especialmente por la FIFA.

Diego Simeone también siguió de cerca a la Selección

Otro de los nombres que llamó la atención fue el de Diego "Cholo" Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid aprovechó el receso del fútbol europeo para asistir al estadio y observar el partido del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, que buscaba avanzar a la siguiente ronda del Mundial.

La presencia del DT, que tiene a su hijo en el plantel de la selección, alimentó además el interés de los hinchas, ya que varios futbolistas argentinos que integran la Selección forman parte o pasaron por el conjunto madrileño.

Messi marcó el primer gol de la Selección argentina. (Foto: Reuters)

Messi volvió a atraer a las grandes figuras del fútbol

Cada presentación de Lionel Messi genera una enorme expectativa y convoca a personalidades de distintos ámbitos.

En esta ocasión, el capitán argentino volvió a convertirse en el gran imán del espectáculo. La presencia de Beckham y Simeone reflejó una vez más el impacto internacional que sigue teniendo el campeón del mundo, incluso en la recta decisiva del Mundial 2026.