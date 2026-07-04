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Horror en Tucumán: encontraron a una mujer asesinada, atada y con signos de tortura en su casa

La víctima, de 65 años, fue hallada sin vida en su vivienda de Banda del Río Salí. La Justicia investiga un homicidio en ocasión de robo y ya hay tres detenidos, entre ellos un menor de edad.

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Encontraron a una mujer asesinada

Encontraron a una mujer asesinada, atada y con signos de tortura en su casa. (Foto: MPF Tucumán)

Un brutal crimen conmociona a Tucumán. Marta Azucena Migliorini, una mujer de 65 años, fue encontrada asesinada dentro de su casa en la ciudad de Banda del Río Salí, luego de haber sido víctima de un violento asalto. El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, golpes, estaba atado y, según los primeros peritajes, habría sido torturada antes de morir.

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Por el hecho ya fueron detenidas tres personas, una de ellas menor de edad, mientras la Justicia investiga el caso como homicidio en ocasión de robo. El crimen salió a la luz cerca de las 19 del viernes, cuando un sobrino de la víctima decidió acercarse a la vivienda, ubicada en la intersección de las calles Trelew y Corrientes, preocupado porque no lograba comunicarse con ella.

Al llegar encontró la casa cerrada y, ante la falta de respuesta, forzó una puerta trasera para ingresar. Dentro del inmueble se halló con una escena estremecedora: Marta Azucena Migliorini estaba tendida sin vida, ensangrentada y con múltiples heridas de arma blanca.

Los investigadores constataron además que el cuerpo presentaba hematomas, lesiones punzocortantes y estaba atado, elementos que hacen presumir que la mujer fue sometida a una extrema violencia antes de ser asesinada. Los médicos forenses estimaron que la muerte se había producido varias horas antes del hallazgo.

La principal hipótesis: un robo que terminó en un crimen

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, encabezada por el fiscal Carlos Sale, junto con el auxiliar Miguel Fernández.

Las primeras pericias realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) confirmaron que la vivienda había sido completamente revuelta y que había manchas de sangre en distintos ambientes.

Investigan un robo violento. (Foto: gentileza Canal 10 Tucum&aacute;n)

Investigan un robo violento. (Foto: gentileza Canal 10 Tucumán)

Para los investigadores, la principal hipótesis es que la mujer fue sorprendida durante un robo, intentó resistirse y fue atacada con extrema violencia por los delincuentes.

Cómo llegaron a los tres detenidos

El avance de la investigación estuvo respaldado por testimonios de familiares y vecinos. Según trascendió, la noche anterior al crimen la víctima había manifestado su preocupación porque había visto personas desconocidas merodeando la zona de su vivienda.

Además, un vecino declaró que durante ese día escuchó ladridos insistentes y observó a un hombre conocido del barrio en las inmediaciones de la casa. Con esos datos, la Policía realizó un allanamiento y detuvo a un vecino, en cuyo poder encontraron las llaves del automóvil de la víctima.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso reconoció haber ingresado a la vivienda acompañado por otras dos personas, lo que permitió detener a los otros presuntos involucrados, entre ellos un menor de edad.

La causa sigue en plena investigación

Los tres sospechosos permanecen detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas, analizando cámaras de seguridad y tomando declaraciones para reconstruir cómo ocurrió el ataque y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados.

En los próximos días se realizará la audiencia de formulación de cargos, en la que el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares correspondientes para los imputados.

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