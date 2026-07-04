Horror en Tucumán: encontraron a una mujer asesinada, atada y con signos de tortura en su casa

La principal hipótesis: un robo que terminó en un crimen

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, encabezada por el fiscal Carlos Sale, junto con el auxiliar Miguel Fernández.

Las primeras pericias realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) confirmaron que la vivienda había sido completamente revuelta y que había manchas de sangre en distintos ambientes.

Investigan un robo violento. (Foto: gentileza Canal 10 Tucumán)

Para los investigadores, la principal hipótesis es que la mujer fue sorprendida durante un robo, intentó resistirse y fue atacada con extrema violencia por los delincuentes.

Cómo llegaron a los tres detenidos

El avance de la investigación estuvo respaldado por testimonios de familiares y vecinos. Según trascendió, la noche anterior al crimen la víctima había manifestado su preocupación porque había visto personas desconocidas merodeando la zona de su vivienda.

Además, un vecino declaró que durante ese día escuchó ladridos insistentes y observó a un hombre conocido del barrio en las inmediaciones de la casa. Con esos datos, la Policía realizó un allanamiento y detuvo a un vecino, en cuyo poder encontraron las llaves del automóvil de la víctima.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso reconoció haber ingresado a la vivienda acompañado por otras dos personas, lo que permitió detener a los otros presuntos involucrados, entre ellos un menor de edad.

La causa sigue en plena investigación

Los tres sospechosos permanecen detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas, analizando cámaras de seguridad y tomando declaraciones para reconstruir cómo ocurrió el ataque y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados.

En los próximos días se realizará la audiencia de formulación de cargos, en la que el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares correspondientes para los imputados.