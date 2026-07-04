La fuerte acusación de una famosa conductora a Messi por su gesto con Sofi Martínez: "Histeriqueando"

“Messi actuó como un hombre respetuoso con una mujer. Me da la impresión de que ella interpreta todo desde un lugar de coqueteo que es lo único que sabe ella hacer ”, “ Es asqueroso lo que hace esta mina” y “¿Con qué cara habla Tamara? Caradura y mala leche ”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la red social, en medio de un fuerte ida y vuelta entre usuarios que cuestionaron sus dichos sobre el gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez.

En ese contexto, también apareció la palabra de la periodista Karina Iavícoli, quien fue aún más contundente al expresar su enojo por la publicación de Pettinato. "El tupe de Tamara Pettinato dando a entender que hay “algo” entre Sofía Martínez y Messi. Odiadora serial, ahhh, y te gané el Martín Fierro", lanzó, sumándose así a la ola de críticas que dominó la conversación en redes y alimentó aún más la polémica.