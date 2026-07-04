A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Su postura

La fuerte acusación de una famosa conductora a Messi por su gesto con Sofi Martínez: "Histeriqueando"

Una mediática cuestionó el saludo de Lionel Messi a Sofi Martínez y desató una fuerte polémica en redes sociales, donde usuarios salieron a cruzarla sin piedad con críticas por su interpretación del gesto del capitán y el tono de sus declaraciones.

4 jul 2026, 19:04
Banner seguínos en google Primicias Ya
La fuerte acusación de una famosa conductora a Messi por su gesto con Sofi Martínez: Histeriqueando

La fuerte acusación de una famosa conductora a Messi por su gesto con Sofi Martínez: "Histeriqueando"

La fuerte acusación de una famosa conductora a Messi por su gesto con Sofi Martínez: Histeriqueando

La fuerte acusación de una famosa conductora a Messi por su gesto con Sofi Martínez: "Histeriqueando"

Después del encuentro, Lionel Messi se acercó a Sofi Martínez, la saludó con un beso y compartió un breve diálogo que rápidamente se volvió viral. Un intercambio que fue interpretado como una forma de ponerle fin a los rumores que, desde hace tiempo, circulan sobre una supuesta incomodidad entre ambos o incluso con el entorno de la Selección.

Sin embargo, cuando el episodio parecía quedar como una simple anécdota, una publicación de Tamara Pettinato en redes sociales cambió por completo el eje de la conversación. La periodista utilizó su cuenta de X para compartir una imagen del diálogo entre Messi y Sofi junto a una frase lapidaria contra el rosarino: “Messi histeriqueando es lo más novedoso que vas a ver hoy ”.

Leé también

El posteo de Antonela Roccuzzo para Leo Messi tras el triunfo de la Scaloneta que explotó en las redes

El posteo de Antonela Roccuzzo para Leo Messi tras el triunfo de la Scaloneta que explotó en las redes

No conforme con ese mensaje, también comparó el gesto del capitán en esa charla con otras imágenes en las que el futbolista aparecía conversando únicamente con periodistas hombres. La insinuación fue interpretada por muchos usuarios como un intento de atribuirle a Messi una intención de coqueteo en su interacción con Martínez.

Qué dijeron en las redes sociales a Tamara Pettinato

Al hacerse eco de la historia de Instagram publicada por Tamara Pettinato, las redes sociales reaccionaron de inmediato y el tema escaló con fuerza en X, donde numerosos usuarios la criticaron duramente y volvieron a recordarle su recordada escena en el despacho del expresidente Alberto Fernández.

Messi actuó como un hombre respetuoso con una mujer. Me da la impresión de que ella interpreta todo desde un lugar de coqueteo que es lo único que sabe ella hacer ”, “ Es asqueroso lo que hace esta mina” y “¿Con qué cara habla Tamara? Caradura y mala leche ”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la red social, en medio de un fuerte ida y vuelta entre usuarios que cuestionaron sus dichos sobre el gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez.

En ese contexto, también apareció la palabra de la periodista Karina Iavícoli, quien fue aún más contundente al expresar su enojo por la publicación de Pettinato. "El tupe de Tamara Pettinato dando a entender que hay “algo” entre Sofía Martínez y Messi. Odiadora serial, ahhh, y te gané el Martín Fierro", lanzó, sumándose así a la ola de críticas que dominó la conversación en redes y alimentó aún más la polémica.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Messi Sofía Martínez Tamara Pettinato

Lo más visto