Marruecos goleó a Canadá y es el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

El primer gol de Marruecos. (Foto: Reuters)

Ounahi fue la gran figura y Marruecos sentenció la clasificación

La apertura del marcador llegó apenas comenzado el segundo tiempo. A los cinco minutos, Azzedine Ounahi aprovechó una jugada preparada tras un tiro libre y definió con precisión luego de una asistencia de Achraf Hakimi. Canadá intentó reaccionar, pero volvió a encontrarse con la seguridad defensiva de Marruecos y con la figura de Bounou bajo los tres palos.

A los 37 minutos del complemento, nuevamente Ounahi apareció dentro del área para definir tras un pase de Brahim Díaz y prácticamente liquidar el encuentro. Ya en tiempo de descuento, Soufiane Rahimi coronó una contra perfecta para marcar el 3-0 definitivo y desatar el festejo marroquí.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del partido entre Francia y Paraguay.

El festjo de Marruecos. (Foto: Reuters)

Después de volver a demostrar su solidez defensiva y su eficacia ofensiva, Marruecos se consolida como una de las grandes revelaciones del certamen y mantiene vivo el sueño de alcanzar las semifinales.

Síntesis del partido

Mundial 2026 – Octavos de final

Canadá 0-3 Marruecos

Goles: Azzedine Ounahi (5' ST y 37' ST) y Soufiane Rahimi (52' ST).

Estadio: Houston Stadium.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).