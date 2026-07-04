Marruecos goleó a Canadá y es el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

El primer gol de Marruecos. (Foto: Reuters)
Ounahi fue la gran figura y Marruecos sentenció la clasificación
La apertura del marcador llegó apenas comenzado el segundo tiempo. A los cinco minutos, Azzedine Ounahi aprovechó una jugada preparada tras un tiro libre y definió con precisión luego de una asistencia de Achraf Hakimi. Canadá intentó reaccionar, pero volvió a encontrarse con la seguridad defensiva de Marruecos y con la figura de Bounou bajo los tres palos.
A los 37 minutos del complemento, nuevamente Ounahi apareció dentro del área para definir tras un pase de Brahim Díaz y prácticamente liquidar el encuentro. Ya en tiempo de descuento, Soufiane Rahimi coronó una contra perfecta para marcar el 3-0 definitivo y desatar el festejo marroquí.
Con esta victoria, el conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del partido entre Francia y Paraguay.
El festjo de Marruecos. (Foto: Reuters)
Después de volver a demostrar su solidez defensiva y su eficacia ofensiva, Marruecos se consolida como una de las grandes revelaciones del certamen y mantiene vivo el sueño de alcanzar las semifinales.
Síntesis del partido
Mundial 2026 – Octavos de final
Canadá 0-3 Marruecos
Goles: Azzedine Ounahi (5' ST y 37' ST) y Soufiane Rahimi (52' ST).
Estadio: Houston Stadium.
Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).