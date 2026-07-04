En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Marruecos
Canadá
Octavos de final

Marruecos goleó a Canadá y es el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección africana venció 3-0 con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi. Ahora espera por el ganador del duelo entre Francia y Paraguay.

Banner Seguinos en google DESK
Marruecos goleó a Canadá y es el primer clasificado a los cuartos. (Foto: Reuters)

Marruecos goleó a Canadá y es el primer clasificado a los cuartos. (Foto: Reuters)

Marruecos dio otro paso histórico en el Mundial 2026 al derrotar por 3-0 a Canadá en los octavos de final y asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo. El equipo africano mostró una gran efectividad en el segundo tiempo y se quedó con un triunfo contundente en el Houston Stadium.

Leé también El alocado festejo de Susana Giménez y Marley tras el gol de Lionel Messi en el Mundial
El alocado festejo de Susana Giménez y Marley tras el gol de Lionel Messi en el Mundial

Los goles del encuentro fueron convertidos por Azzedine Ounahi, que marcó por duplicado, y Soufiane Rahimi, quien selló la goleada en tiempo de descuento. Con este resultado, Marruecos jugará los cuartos de final ante el vencedor del cruce entre Francia y Paraguay, en busca de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

El seleccionado canadiense tuvo un arranque prometedor y estuvo muy cerca de abrir el marcador en los primeros minutos. A los cuatro minutos, Jonathan David recibió dentro del área y sacó un remate exigido que fue controlado sin problemas por Yassine Bounou.

La ocasión más clara llegó a los 10 minutos, cuando Tani Oluwaseyi quedó cara a cara con el arquero marroquí, que volvió a responder con una gran atajada para mantener el empate. Tras resistir el dominio inicial de Canadá, Marruecos comenzó a equilibrar el desarrollo del partido y encontró los espacios para lastimar en el complemento.

El primer gol de Marruecos. (Foto: Reuters)

El primer gol de Marruecos. (Foto: Reuters)

Ounahi fue la gran figura y Marruecos sentenció la clasificación

La apertura del marcador llegó apenas comenzado el segundo tiempo. A los cinco minutos, Azzedine Ounahi aprovechó una jugada preparada tras un tiro libre y definió con precisión luego de una asistencia de Achraf Hakimi. Canadá intentó reaccionar, pero volvió a encontrarse con la seguridad defensiva de Marruecos y con la figura de Bounou bajo los tres palos.

A los 37 minutos del complemento, nuevamente Ounahi apareció dentro del área para definir tras un pase de Brahim Díaz y prácticamente liquidar el encuentro. Ya en tiempo de descuento, Soufiane Rahimi coronó una contra perfecta para marcar el 3-0 definitivo y desatar el festejo marroquí.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del partido entre Francia y Paraguay.

El festjo de Marruecos. (Foto: Reuters)

El festjo de Marruecos. (Foto: Reuters)

Después de volver a demostrar su solidez defensiva y su eficacia ofensiva, Marruecos se consolida como una de las grandes revelaciones del certamen y mantiene vivo el sueño de alcanzar las semifinales.

Síntesis del partido

Mundial 2026 – Octavos de final

Canadá 0-3 Marruecos

Goles: Azzedine Ounahi (5' ST y 37' ST) y Soufiane Rahimi (52' ST).

Estadio: Houston Stadium.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Marruecos Canadá Mundial 2026
Notas relacionadas
Colombia venció a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026
Sofi Martínez contó toda la verdad sobre el comentario que le hizo Messi en el Mundial
Así están los cruces de octavos de final del Mundial 2026 tras la histórica clasificación de Paraguay y Marruecos

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar